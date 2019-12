Sonntagsfrage: GroKo-Parteien gewinnen dazu - Grüne verlieren

BERLIN (dpa-AFX) - Die teils hitzigen Debatten um die Zukunft der großen Koalition in Berlin haben den Partnern aus Union und SPD offenbar nicht weiter geschadet: Wäre am Sonntag Bundestagswahl, so gewännen die Parteien der Koalition dazu, wie aus dem aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" hervorgeht.





Im Vergleich zur Vorwoche käme die Union aus CDU und CSU demnach auf 27 Prozent der Stimmen (plus 2 Prozentpunkte). Der SPD würden 14 Prozent der Befragten ihre Stimme geben - ein Plus von einem Prozentpunkt. Zweitstärkste Kraft - trotz zwei Prozentpunkten weniger im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung - wären weiterhin die Grünen mit aktuell 21 Prozent. Auch die AfD läge unverändert mit 15 Prozent vor den Sozialdemokraten. Bei FDP (- 1) und Linken (unverändert) würden jeweils 8 Prozent der Befragten ihr Kreuz machen.

Die in der SPD unter neuer Führung wieder diskutierte Einführung einer Vermögensteuer bei Vermögen über zwei Millionen Euro begrüßten 72 Prozent der Befragten, etwa ein Viertel sprach sich gegen die Pläne aus. Besonders groß sei die Zustimmung unter Anhängern von SPD, Linken und Grünen. Doch auch unter den Anhängern von Union, AfD und FDP überwiegt den Angaben zufolge die Zustimmung für eine Vermögensabgabe./bcf/DP/zb