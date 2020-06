Ab Sonntag wieder Reisefreiheit zwischen Österreich und Spanien

WIEN (dpa-AFX) - Österreich erlaubt vom Sonntag an die Einreise aus Spanien ohne jede Gesundheits-Kontrolle.



Bisherige Beschränkungen wie ein negativer Test auf das Coronavirus oder eine 14-tägige Heimquarantäne nach Rückkehr aus Spanien entfielen, sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Donnerstag. Spanien sei in einem enormen Ausmaß von der Pandemie betroffen gewesen. Umso mehr sei es ein positives Zeichen, dass die Reisefreiheit nun wieder hergestellt werde. Weiterhin gültig sind Reisebeschränkungen für Schweden, Portugal und das aus der EU ausgetretene Großbritannien. Hier werde die Situation "laufend evaluiert", sagte Schallenberg./mrd/DP/fba