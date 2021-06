Sonntag Corporate Finance GmbH und Nachfolgekontor GmbH erneut mit Beratersiegel ausgezeichnet

Wetzlar (ots) - Bestplatzierung in der Berater-Elite bestätigt: Die Beratungshäuser Sonntag Corporate Finance und Nachfolgekontor sind auch in diesem Jahr mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet worden. Damit zählen die beiden Beratungsunternehmen erneut zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands und dürfen das neue Siegel seit dem 15. Juni tragen. Zum 12. Mal untersuchte der bundesweite Wettbewerb TOP CONSULTANT auf wissenschaftlicher Basis, wie gut die Teilnehmer ihre mittelständischen Kunden beraten haben. Das Nachfolgekontor und die Sonntag Corporate Finance werden beide somit zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet.Grundlage des Wettbewerbs ist eine Befragung mittelständischer Unternehmen, die zuvor mit den teilnehmenden Beratungshäusern zusammengearbeitet hatten. Die vom Nachfolgekontor und der Sonntag Corporate Finance benannten Referenzkunden gaben beispielsweise Auskunft darüber, wie professionell die Unternehmensberater auftraten, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung sind und auch, ob sie die beiden Beratungshäuser weiterempfehlen würden. Im Auftrag von compamedia führte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn die wissenschaftliche Befragung durch und nahm dabei die Teilnehmer genau unter die Lupe. Entscheidend ist laut WGMB "eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung" (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien).Das Nachfolgekontor und die Sonntag Corporate Finance haben es geschafft und gehören zu den besten Mittelstandsberatern. Seit der Gründung der Beratungshäuser (sonntag corporate finance 2004, Nachfolgekontor 2014) haben sich die Wetzlarer Berater vor allem mit ihrer Expertise in den Bereichen Nachfolgeregelungen und Unternehmensverkauf einen Namen gemacht und gehören zu den führenden M&A-Beratungshäusern im deutschen Mittelstand. Das 30-köpfige Expertenteam begleitet mittelständische Unternehmer exklusiv durch den gesamten Verkaufsprozess. Zuletzt konnten sich die beiden Beratungshäuser an die Spitze der renommierten Refinitiv League Tables setzen.Die beiden Geschäftsführer Julian Will und Patrick Seip kommentieren die Auszeichnung wie folgt: "Wir sind sehr stolz darauf bereits das zweite Mal in Folge mit dem TOP CONSULTANT Siegel ausgezeichnet worden zu sein. Es zeigt die Wertschätzung unserer Mandanten an unserer Beratungsarbeit und das Vertrauen in unsere Dienstleistung. Ein besonderer dankt gilt unserem Team."Ein ausführliches Porträt über die Nachfolgekontor GmbH und die Sonntag Corporate Finance GmbH findet sich auf dem Onlineportal www.beste-mittelstandsberater.de. Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, leitet gemeinsam mit Bianka Knoblach die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung. Sie entscheiden, wer zum Top-Consultant ernannt wird. "Wichtig ist, dass die Beratungsunternehmen die speziellen Bedürfnisse ihrer mittelständischen Kunden kennen und darauf eingehen", sagt Prof. Dr. Dietmar Fink.Pressekontakt:Anna WolfAm Leitz-Park 435578 Wetzlar+49 6441 78587 10+49 6441 78587 91www.nachfolgekontor.dewww.sonntagcf.cominfo@nachfolgekontor.deinfo@sonntagcf.comOriginal-Content von: sonntag corporate finance, übermittelt durch news aktuell