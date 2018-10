Sonntag ab 17.45 Uhr live auf WELT: Die Landtagswahlen in Hessen / Gäste im Studio: Michel Friedman und Robin Alexander

Berlin (ots) - Am Sonntag wählt Hessen seinen neuen Landtag undder Ausgang der Wahl scheint völlig offen. Müssen CDU und SPD erneutherbe Verluste hinnehmen? Können die Grünen ihre starken Umfragewertebestätigen? Welche Rolle spielt die FDP? Wie stark ist die AfD imnach Einwohnern fünftgrößten Bundesland? Regiert in Wiesbaden künftigeine Jamaika-Koalition, Rot-Rot-Grün, eine Ampel oder doch wiederSchwarz-Grün? Volker Bouffier (CDU), Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD)oder Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen) - welcher Spitzenkandidatwird neuer Ministerpräsident? Diese Wahl verspricht ganz besondersspannend zu werden, zumal sie auch Auswirkungen auf die Bundespolitikhaben könnte.WELT berichtet am Sonntag, den 28. Oktober, ab 17.45 Uhr live.Chefmoderatorin Tatjana Ohm diskutiert im Studio mit den JournalistenMichel Friedman und Robin Alexander über die Entwicklungen desWahlabends. Carsten Hädler präsentiert die Hochrechnungen,Ergebnisse, Trends und Mehrheitsverhältnisse. Als WELT-Reporter vorOrt melden sich Angela Knäble und Daniel Franz aus Wiesbaden sowieMichael Wüllenweber aus Berlin mit Stimmungsbildern und Reaktionen.WELT LIVE: Landtagswahl in Hessen2018 Sonntag, 28. Oktober, 17.45 Uhr - 20.00 UhrPressekontakt:Andreas ThiemannProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.deMediencenter: www.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell