Sonntag ab 17.45 Uhr live auf WELT: Die Landtagswahlen in Bayern / Gäste im Studio: Michel Friedman und Robin Alexander

Berlin (ots) - Am Sonntag wählt Bayern seinen neuen Landtag unddas Ergebnis wird mit großer Spannung erwartet. Bestätigen sich dieschlechten Umfragewerte für die CSU? Können die Grünen erstmalszweitstärkste Kraft im Freistaat werden? Kommt es vielleicht sogar zueiner schwarz-grünen Koalition? Welche Folgen wird das Wahlergebnisfür Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Parteichef Horst Seehoferhaben?WELT berichtet am Sonntag, dem 14. Oktober ab 17.45 Uhr live.Chefmoderatorin Tatjana Ohm diskutiert im Studio mit den JournalistenMichel Friedman und Robin Alexander über die Entwicklungen desWahlabends. Carsten Hädler präsentiert die Hochrechnungen,Ergebnisse, Trends und Mehrheitsverhältnisse. Als WELT-Reporter vorOrt melden sich Christina Lewinsky und Daniel Franz mitStimmungsbildern und Reaktionen aus Bayern und Berlin.WELT LIVE: Landtagswahl in Bayern 2018Sonntag, 14. Oktober, 17.45 Uhr - 20.00 Uhr