Sonnenstrom vom Naturdach - Integrierte Solaranlage wächst mit - Drei Schritte zur hauseigenen Energieversorgung

Mayen (ots) - Naturbaustoffe liegen im Trend - sind aber häufig inder Verarbeitung aufwändiger als konventionelle Materialien. Einneues Schiefer-System für Dach und Fassade macht die Entscheidung proNatur einfacher: Es verbindet modernes Rechteck-Design mit schnellerund günstiger Installation und nachhaltiger Stromerzeugung.Für Rafaele Arens war die Entscheidung flott gefallen: "Ökologieund Ökonomie stehen hier wunderbar im Einklang", befand dieArchitektin aus dem Sauerland. In Kombination mit einer natürlichenHolzfaserdämmung setzte die Spezialistin für kostengünstiges undökologisches Bauen das neue Schiefersystem erstmals für die Sanierungihres eigenen Hauses ein - und zeigte sich überrascht, wie schnelldas Gebäude von seiner Asbest-Altlast befreit und wieder unter derschützenden Hülle eines 400 Millionen Jahre alten Natursteinsverschwunden war. Denn entgegen der klassischen Variante muss nichtmehr jeder einzelne Stein mit Nägeln auf einer vollflächigenUnterkonstruktion vernagelt werden, sondern wird in einemTrägersystem aus Metallschienen und wasserableitenden Verbindern mitzwei Edelstahlklammern fixiert. Das geht unkompliziert - undkostengünstig.Nur drei Schritte führen dabei zum Naturdach, das ähnlich wie einBeton- oder Ziegeldach ohne Spezialkenntnisse zu installieren ist. Imersten Schritt werden Profile quer zu den Sparren verschraubt. DerHandwerker muss dabei nur die erste Schiene am Fuß der Dachflächeausrichten. Im zweiten Schritt sorgen Metallverbinder mitintegrierten Edelstahl-Federklammern für den gleichbleibenden31-Zentimeter-Abstand zwischen den Schienen. Im Schritt 3 werden dannnur noch die Schiefersteine - und auf Wunsch diePhotovoltaik-Elemente - in den Halterungen fixiert. Gegenüber derseit Jahrhunderten bekannten traditionellen Verlegetechnik fürSchiefer ist das neue System für den Handwerker bis zu 70 Prozentschneller zu installieren - und Bauherren sparen nicht nur die Kostenfür Arbeitszeit, sondern durch eine geringere Überdeckung der Steineauch noch fast 50 Prozent Material. In Kombination mit einer neuenHolzfaserdämmung konnte sogar die sonst obligatorische Unterspannbahneingespart werden.Besonders geeignet ist das Schieferdach-System für moderne undgeradlinige Steil- und Pultdächer. Durch die vorkonfektionierteKomplett-Anlieferung als System-Baukasten fallen an der Baustellekaum Abfälle an, für die Installation ist keinerlei Spezialwerkzeugnotwendig. Die Besonderheit: An jeder beliebigen Stelle könneninnerhalb des Modul-Systems in einem Verlegeschritt mit denSchiefersteinen effiziente Solarpaneele sekundenschnell eingebettetund mit einem einfachen Steckersystem verbunden werden.Bereits 30 Quadratmeter integrierte Solarpaneele genügen, um einEinfamilienhaus mit Strom für den Eigenverbrauch (ca. 4 Kw) zuversorgen. Steigt einmal der Energiebedarf, können unkompliziertSchiefersteine gegen weitere Stromerzeuger getauscht werden. BeimNeubau bietet das System im Vergleich mit Beton- oder Ziegelsteinenzusätzliches Einsparpotential bei der Dachkonstruktion: Durch dasgeringere Gewicht der nur 4 bis 6 Millimeter starken Schiefersteinekönnen ( je nach Bauvorschrift ) Sparren mit reduziertem Querschnittverwendet werden. Ein weiterer Vorteil: Schieferdächer halten nachLangzeitanalysen des Bundes Technischer Experten (BTE) in der Regelhäufig doppelt so lange wie andere Dächer. Gewichtsvorteile gibt esauch bei der Sanierung: Bei Um- oder Ausbauten lassen sich in dieJahre gekommene Beton- oder Ziegeldächer so nicht nur innerhalbweniger Tage austauschen - durch das halbe Gewicht der Schiefersteinewird auch die vorhandene Unterkonstruktion deutlich entlastet undkann so meistens zusätzliches Gewicht (beispielsweise einerzusätzlichen Aufsparrendämmung) problemlos verkraften.Schiefer gilt seit Jahrhunderten als eine der wertvollsten undlanglebigsten Dacheindeckungen überhaupt - und erlebte alsBaumaterial dennoch viele Höhen und Tiefen. In der zweiten Hälfte des20. Jahrhunderts, als günstig künstlich hergestellte Produkte für dasDach den Markt überschwemmten, litt der Naturstein lange unter demVorurteil "hausbacken und teuer". Erst neue rechteckige und großeFormate verbunden mit kostengünstigen Abbaumethoden und modernsterTechnik bei der Bearbeitung holten den edlen dunklen Stein aus derhistorischen Ecke. "Das neue System ist eine der größtenInnovationen, seit es Schieferdächer gibt" bringt esRathscheck-Geschäftsleiter Frank Rummel auf den Punkt: "Wir kommendamit endlich in ein Preissegment, das hochwertigen Naturschieferauch für schmalere Bau- und Ausbau-Budgets interessant macht."Das Rathscheck Schieferdach-System gilt als Meilenstein in derEntwicklung eines kostengünstigen wie langlebigen Naturdaches fürBauherren, die hohe Ansprüche an ein modernes wie zeitloses Designhaben, dafür aber nicht tief in die Tasche greifen wollen. Fertigverlegt (Schienen, Verbinder, Steine) wird das System - je nachRegion, Dachform und Neigung - ab rund 65 Euro pro Quadratmeterangeboten.Neue Design-Formate, aber auch der Skandal um asbesthaltigeImitate, wie sie bis in die 90er Jahre verwendet wurden, führen immermehr Hausbauer zurück auf die Spur der Natur.Schiefer erobert inzwischen nicht mehr nur das Dach, sondern wirdauch im Innenausbau dank seines seidigen Schimmers immer beliebter.Riemchen und Fliesen für Wand und Boden verbinden moderne Eleganz mitnatürlicher Ausstrahlung, Steine und Stufen sorgen im Garten fürWohlfühlatmosphäre, robuste und rutschfeste Quarzite verleihen Bäderneine besonders exklusive Note. 