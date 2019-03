Sonnenskilauf - Frühlingsgefühle, Schneevergnügen und top Events. Auf zum Winterfinale in Lech Zürs!

Finanztrends Video zu



Lech Zürs am Arlberg (ots) - Für passionierte Sonnenskifahrer ist derschneereiche Arlberg seit jeher "the place to be". Während die weißglitzerndenBergflanken noch von der ganzen Winterpracht der Wiege des alpinen Skilaufszeugen, verwöhnen die Frühlingssonne und vorzügliche Skibedingungen auf wieabseits der Piste. Darüber hinaus bietet Lech Zürs ein buntes Potpourri anVeranstaltungen - von musikalischen Glanzstücken wie beim "Tanzcafé ArlbergMusic Festival" über Genuss-Highlights, wie "Gin & Food Festival" oder die"Weingondeln", bis hin zu sportlichen Knüllern wie "Rüfi 900" und "Dein Rennengegen Henrik Kristoffersen", sowie unterhaltsame Events wie dem "4. Int. KÄSTLEDirndl Skitag", der "Sister Resort Party" oder auch dem "24. OberlecherFrühlingsfest". Ob vornehmlich Firnliebhaber oder Sonnenanbeter, Feinschmeckeroder Kulturfan - die Zeit des Sonnenskilaufs in Lech Zürs versprichtvielfältiges Vergnügen.Sonnenskilauf ist ein besonderes Vergnügen - und ein unvergleichliches amlegendären Arlberg, so bestätigen Wintersportler aus aller Welt. Firn ist fürviele das Zauberwort, denn der Aggregatzustand des Schnees im Frühling weiß aufwie abseits der Piste zu begeistern. Die gefrorene Harschdecke dank der kaltenNächte taut untertags durch die intensive Sonneneinstrahlung allmählich an undführt zu einer Unterlage, die als griffig und zugleich cremig beschrieben werdenkann. Nicht nur Tourenskifahrer geraten darüber ins Schwärmen. Zudem bietetÖsterreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet auch in dieser Hinsicht etlicheVarianten: Während der Schnee auf den Ost- und Südhängen schon am Morgenauffirnt, bleiben die Pisten an den West- und Nordhängen bis mittags gefroren -und nicht selten findet sich auch Pulverschnee. Daher gleichen erfahreneSkifahrer die Wahl der Piste bzw. Route idealerweise dem wandernden Sonnenstandan. Ein weiterer Bonus von Ski Arlberg: Während der Sonnenskiwochen von 06. bis22. April 2019 sind die Skipässe bis zu ca. 15 % ermäßigt. BeimSchneekristalltarif, vom 23. bis 28. April 2019, sind es gar bis zu 30 %(http://skiarlberg.at/de/regionen/tickets).Darüber hinaus lockt ein erfrischend abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm.Und die Sonnenterrassen der Skihütten sowie Hotels laden zum genüsslichenEntspannen wie auch zum Schlemmen. Mehr unter:https://www.lechzuers.com/presse/sonnenskilauf-2019/Kontakt:Lech Zürs Tourismus GmbHPR / Presse+43 (5583) 2161-229presse@lechzuers.comwww.lechzuers.com/pressebereich/Dorf 2 I A 6764 Lech am Arlbergwww.facebook.com/lechzuersOriginal-Content von: Lech Zürs Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell