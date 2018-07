Sonnenschutz: Viele Deutsche sind schlecht informiert

Berlin (ots) - Viele Deutsche sind beim Sonnenschutz unzureichendinformiert. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von APOSCOPE.Mehr als die Hälfte der befragten Leiter und Mitarbeiter ausdeutschen Apotheken gaben an, dass ihre Kunden beim ThemaSonnenschutz nicht ausreichend gut aufgeklärt seien.Insbesondere bei der korrekten Anwendung von Sonnenschutzproduktenbesteht noch Aufklärungsbedarf, meinen 54,5 % der befragtenApothekerinnen, Apotheker und PTA. Auch beim Lichtschutzfaktorbrauchen viele Deutsche anscheinend Nachhilfe (53,8 %). So würdenKunden häufig Produkte mit einem wenig passenden Lichtschutzfaktorauswählen und nutzen.Mehr als die Hälfte der Befragten (51,1 %) denkt, dass Kunden beimThema Sonnenschutz generell nicht gut aufgeklärt sind. PatrickHollstein, Apotheker und Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, hat dieStudie begleitet: "Die aktuelle Studie von APOSCOPE unterstreicht diehohe Bedeutung einer umfassenden Beratung beim Sonnenschutz. Denn nurein gut informierter Kunde kann auch das passende Sonnenschutzproduktauswählen und richtig anwenden."Der Verkauf von Sonnenschutzprodukten findet nicht nur in derApotheke, sondern auch in Drogerien und Supermärkten statt. In denApotheken werden rund 800 verschiedene Präparate für rund 90Millionen Euro jährlich verkauft. Empfohlen werden Sonnenschutzmittelhäufig als Spray (83,5 %), als Creme (75,4 %), als Milch/Balm/Fluid(75,1 %) oder als Gel (71,2 %). Bei After-Sun-Produkten findenApothekenteams insbesondere die Inhaltsstoffe Panthenol (87,1 %) undAloe Vera (68,6 %) am sinnvollsten.Zur Studie "Repellents, Sonnenschutz, Reiseapotheke - Saison 2018:Was ist gefragt, was wird empfohlen?" von APOSCOPE wurden am 29. März2018 insgesamt 309 Apothekerinnen, Apotheker und PTA befragt. DieStudie informiert auch über die aus Apothekensicht besten Marken undkann via https://marktforschung.aposcope.de/ bestellt werden.Kontakt:Jasmin Kratz, ProduktmanagerinTelefon: (030) 802080 - 531 || Fax: (030) 802080 - 539E-Mail: jasmin.kratz@aposcope.de || Web: marktforschung.aposcope.dePressekontakt:APOSCOPESkalitzer Straße 6810997 BerlinTelefon: 030 802080 531Telefax: 030 802080 539E-Mail: presse@aposcope.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuell