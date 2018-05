Sonnenmilch nach einer Saison entsorgen

Baierbrunn (ots) - Ob zu Hause oder im Urlaub - Kosmetikproduktesollten möglichst vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschütztwerden. "Einmal am Strand aufgeheizt, können sich die Inhaltsstoffevon UV-Schutz-Cremes chemisch verändern", erläutert Hautärztin Dr.Gerrit Schlippe, Geschäftsführerin eines Forschungsinstituts fürdermatologische Produkte, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Der Lichtschutzfaktor setzt sich meist aus hochkomplexen Substanzenzusammen. Deshalb empfiehlt die Expertin: "Sonnenmilch nach einerSaison entsorgen." Sonst ist die Wirkung nicht mehr gewährleistet.Lag das Schminktäschchen im Auto oder im Schwimmbad mal in derSonne, lassen sich weich gewordene Make-up-Produkte wie Lippenstiftoder Eyeliner oft noch retten: einfach über Nacht in den Kühlschranklegen.In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leserviele Tipps für den Frühjahrsputz im heimischen Kosmetikregal oderBadezimmerschrank.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel.: 089 / 744 33 360Fax: 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell