Sonnenlicht, Hygiene oder Ernährung: Entstehung von MS (FOTO)

Merck informiert auf www.leben-mit-ms.de über denForschungsstand zu den Ursachen von Multiple Sklerose.- Trotz intensiver Forschung sind die genauen Gründe für dieEntstehung der Erkrankung nach wie vor ungeklärt.- Neben genetischen Faktoren werden auch Umwelteinflüsse wieSonnenlicht, Ernährung und hohe Hygienestandards als Auslöserdiskutiert.Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,engagiert sich seit Jahren für ein besseres Leben von Menschen mitMS. Auf www.leben-mit-ms.de werden dafür regelmäßig Themenaufgegriffen, die für Betroffene und ihr Leben mit der Erkrankungrelevant sind. Jetzt widmet sich ein Beitrag auf der Website denUrsachen von MS.Die Suche nach auslösenden Faktoren der MSAllein in Deutschland hat sich die Zahl der Menschen mit MultipleSklerose in den vergangen vier Jahrzehnten verdoppelt.[1] Nach wievor sind die genauen Ursachen für die meist in Schüben verlaufendeErkrankung ungeklärt.[2] Aber die Forschung läuft auf Hochtouren.Klar ist bisher: Bei Multiple Sklerose kommt es zu einem Angriff desImmunsystems gegen die Strukturen des zentralen Nervensystems.[3] Wiegenau dieser Vorgang vonstatten geht, ist bis dato unbekannt. Eszeigt sich aber, dass bei MS das Erbgut, die Umwelt undLebensstilfaktoren das Immunsystem so beeinflussen können, dass eseigene von fremden Strukturen nicht mehr unterscheiden kann. Dasheißt, es gibt nicht die eine Ursache für Multiple Sklerose, sondernmehrere Auslöser.[4]Forschung zu den MS-Ursachen: Multiple Sklerose und die GeneWissenschaftler haben mittlerweile mehr als 200 Geneidentifiziert, die Menschen für eine MS-Erkrankung empfänglichmachen.[5] Einige von ihnen stehen im Zusammenhang mit sogenanntenepigenetischen Mechanismen, die Gene steuern. EpigenetischeMechanismen werden während des ganzen Lebens durch Umwelteinflüsseprogrammiert. Das heißt, damit MS ausbricht, braucht es mehr als nurbestimmte Gene.[6]Insgesamt zeigt sich, dass vor allem in Industrieländern immermehr Menschen mit Multiple Sklerose leben.[7] Überwiegend sind Frauenbetroffen. Forscher fanden zudem heraus, dass das Sonnenlicht, derHygiene-Standard sowie die Ernährung höchstwahrscheinlich einenEinfluss bei der Entstehung von Multiple Sklerose haben.[4] So zeigtsich, dass in Regionen mit starker Sonneneinstrahlung wenigerMenschen an Multiple Sklerose erkranken.[8] Außerdem begünstigen demAnschein nach hohe Hygiene-Standards die Entstehung von MS. Zudemzeigt sich, dass Menschen, die sich unausgewogen ernähren (einseitig,fettreich, zu viel Zucker) ein höheres Risiko besitzen, an MS zuerkranken.Neben Sonneneinstrahlung, Hygiene und Ernährung werden weitereRisikofaktoren für MS in der Forschung untersucht - zum BeispielInfektionen mit dem Epstein-Barr-Virus und Tabakkonsum. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS. 