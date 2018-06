Sonnenenergie ersetzt Stromrechnung: Mit E.ON Sunrate vom Stromkunden zum Selbstversorger (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -Mit dem Paket aus E.ON Sunrate und E.ON SolarCloud können sichPrivathaushalte das ganze Jahr über zu 100 Prozent mit selbsterzeugtem Solarstrom versorgen - und damit ihre bisherigeStromrechnung ersetzen. Der Clou dabei: Sie müssen vorab nicht mehrin eine Solaranlage investieren. Denn die E.ON Sunrate wandelt dieKosten für die Photovoltaikanlage einfach in monatliche Raten um.Dabei werden die Kunden nicht nur Betreiber - wie in Mietmodellen -sondern auch Besitzer der Solaranlagen mit allen dazugehörigenVorteilen und deutlich geringeren Kosten, sobald die Anlagefinanziert ist. E.ON Sunrate ist deutschlandweit ab Juli verfügbar.Darüber hinaus umfasst das Paket auch das virtuelle StromkontoE.ON SolarCloud, mit der die Kunden ihre selbst erzeugteSonnenenergie unbegrenzt speichern und das ganze Jahr abrufen können- jederzeit, sobald die Sonne mal nicht scheint. Kunden tauschen ohneMehrkosten einfach ihre bisherige Stromrechnung zugunsten einer 100%Energieversorgung aus der eigenen Solaranlage, und das vom ersten Tagan."Die E.ON Sunrate macht den Umstieg auf eine nachhaltige unddezentrale Energiewelt für unsere Kunden in ganz Deutschland soeinfach wie möglich - und zwar ohne Einstiegshürde oder hoheAnfangsinvestition", erklärt Frank Meyer, Senior Vice President B2CSolutions, E-Mobility & Innovation bei E.ON.Einfache Abwicklung in wenigen SchrittenDie Einrichtung ist dabei denkbar einfach. Die E.ON Solarexpertenplanen gemeinsam mit den Kunden die Laufzeit von beispielsweise zehnoder 15 Jahren und führen auf Wunsch durch alle erforderlichenSchritte des Antragsprozesses. Die Laufzeit kann mittels kostenfreierSondertilgung jederzeit verkürzt werden. Für Kunden ein Vorteil, denndie Zahlungen sind planbar und bleiben jederzeit flexibel.Vor-Ort Termine bei Banken und aufwendige Grundbucheintragungensind nicht erforderlich. Die benötigten Formulare lassen sich inwenigen Schritten einfach online übermitteln. Die Kreditvergabe und-abwicklung erfolgt dabei in Partnerschaft mit der SKG BANK, denRatenkredit-Spezialisten der Deutschen Kredit-bank AG (DKB).Solarenergie für das ganze JahrAlle Solar-Komponenten, von der Anlage bis zum virtuellenSpeicher, werden individuell auf jeden Kunden zugeschnitten, abhängigvon der vorhandenen Dachfläche, der Sonnenausrichtung, Region und -besonders wichtig - dem benötigten Energieverbrauch im Jahr. Dadurchwird sichergestellt, dass die Photovoltaikanlage von Frühling bisHerbst einen Puffer an Solarstrom erzeugt, der auf dem persönlichen,virtuellen Stromkonto gespeichert wird. Auf dieses E.ONSolarCloud-Konto können die Kunden per App rund um die Uhr zugreifen,um sich insbesondere an dunklen Tagen und im Winter sich zu 100% mitdem virtuell gespeicherten Solarstrom zu versorgen.Sich nachhaltig und ökologisch komplett selbst zu versorgen istnicht nur einfach, sondern auch attraktiv. Eine Familie in einemEinfamilienhaus mit 5.000 Kilowattstunden (kWh) im Jahr und einermonatlichen Stromrechnung von bisher rund 120 Euro im Jahr kanneinfach ihre Stromrechnung gegen das Paket tauschen und damitkomplett auf eigenen Solarstrom setzen sowie sich zu 100% selbstversorgen. Damit macht sie sich zudem unabhängig von der weiterenEntwicklung des Strompreises.Auch an die Zukunft ist gedacht: Neben der Basisversion können dieKunden auch für eine Premium Variante mit zusätzlichen Absicherungenund Mehrwertservices entscheiden. Außerdem sind weitere Ergänzungenwie beispielsweise "E-Drive ready" oder die Kombination mit lokalenBatteriespeichern geplant.Mehr Informationen zur E.ON Sunrate und einem Online-Solarrechnerfinden Sie unter https://www.eon-solar.de/photovoltaik-finanzierungPressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: 089/1254-4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell