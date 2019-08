Sonnencreme: Viel hilft viel (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Damit Sonnencreme auch schützt, braucht es eine ordentliche Menge."Mehr als man denkt", sagt die Münchner Dermatologin Dr. AlexandraOgilvie im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Für das Gesichtträgt man am besten fünf kleine Streifen Creme oder Lotion auf, fürden Rest des Körpers entsprechend mehr. Insgesamt etwa sechsEsslöffel voll.Für große Flächen wie Arme oder Rücken lassen sichSonnenschutzprodukte zum Sprühen - vor allem für Allein-Cremer -leichter auftragen und verteilen. "Pro Arm und Bein sind je fünfSprühstöße nötig, für Oberkörper und Rücken etwa je sieben",empfiehlt die Dermatologin.Bei Diabetes ist ausreichender Schutz für die Füße besonderswichtig. "Auch die Fußrücken sorgfältig mit Lichtschutzprodukteneinreiben", rät Dr. Emmy Graber, Dermatologin und Diabetes-Expertinan der Boston School of Medicine. "Noch sicherer: Söckchen anziehen."Nach jedem Sonnentag ist abends ein Check fällig, umMini-Verletzungen, Sonnenbrand etc. sofort zu erkennen und zubehandeln.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 8/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell