Sonnencreme auch im Schatten nötig (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Wer glaubt, im Schatten auf Sonnencreme verzichten zu können, irrtsich. Denn auch unter einem Sonnenschirm oder an bewölkten Tagenerreicht uns UV-Strahlung, und wir können einen Sonnenbrand bekommen."Wolken lassen immerhin 80 Prozent der Strahlung durch. Unter einemSchirm oder Baum bekommt man auch noch bis zu 50 Prozent derStrahlung ab.", erläutert Apothekerin Christine Pandel aus Vecheldebei Braunschweig im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Auch unterWasser erreichen uns die UV-A- und UV-B-Strahlen. Zusätzlichreflektiert das Wasser die Strahlen. Die Apothekerin rät: "Zuerst mitwasserfester Sonnenlotion eincremen. Kinder tragen am besten auch einBadeshirt und Shorts mit UV-Schutz." Beim Kauf sollte man auf dasSiegel UV-Standard 801 achten. Nach dem Baden immer neu eincremen.Im aktuellen "Baby und Familie"-Heft können Leserinnen und Leserihr Wissen rund um Sonnenschutz testen - und Tipps aus der Apothekenachlesen.