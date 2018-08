Sonnenbrandgefahr und Rötung, Brennen, Juckreiz durch alltägliche Medikamente (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wenn man sich nur kurz in der Sonne aufgehalten hat und trotzdemdie Haut schon rot ist, juckt, brennt und vielleicht auch Bläschenwirft, kann das an einem Medikament liegen, das man zurzeit einnehmenmuss. Dagmar Ponto hat sich für uns erkundigt, welche Präparate dassind und wie man sich schützen kann:Sprecherin: Manche Arzneimittel können eine ähnliche Reaktionhervorrufen, wie ein sehr starker Sonnenbrand und das sind keineexotischen Medikamente, sondern ganz alltägliche. Konstanze Faßbindervon der "Apotheken Umschau" erklärt uns, welche Wirkstoffe die Hautso lichtempfindlich machen können:O-Ton Konstanze Faßbinder: 11 SekundenDas sind bestimmte Antibiotika, Schmerzmittel mit dem WirkstoffDiclofenac, außerdem weitere entzündungslindernde Medikamente undPräparate mit dem pflanzlichen Wirkstoff Johanniskraut.Sprecherin: Und auch bei Medikamenten etwa gegenHerz-Kreislauf-Probleme oder Diabetes sollte man vorsichtig sein.Aber wie bringt man in Erfahrung, ob das jeweilige Präparat die Hautlichtempfindlich macht?O-Ton Konstanze Faßbinder: 15 SekundenDa erkundigen Sie sich beim Arzt oder in der Apotheke. Vorsichtgeboten ist auf jedem Fall bei neuen Medikamenten, die Sie zumBeispiel bei einem Notfall im Sommerurlaub erhalten. Weil, da wollenSie ja eigentlich besonders viel in der Sonne sein, da rechnen Sie janicht damit, dass die Sonne durch die Medikamente zum Problem werdenkann.Sprecherin: Wenn man aber genau dieses Arzneimittel einnehmenmuss, das die Haut lichtempfindlich macht, wie kann man sich dann ambesten vor der Sonne schützen?O-Ton Konstanze Faßbinder: 12 SekundenDa halten Sie sich ans Sonnenschutz-ABC. Das heißt A, Sie weichender Sonne aus. B, Sie bedecken den Körper mit Kleidung, Mütze undSonnenbrille. Und C, Sie cremen sich reichlich mit Sonnencreme ein.Abmoderationsvorschlag: Und bei diesem Ausnahmesommer ist eswichtig zu wissen, dass man sich weiterhin in der Sonne aufhaltenkann, wenn man sich an das Sonnenschutz-ABC hält, berichtet die"Apotheken Umschau".Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell