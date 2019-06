Sonnenbaden auf vier Rädern: Worauf Cabrio-Besitzer achten sollten

Saarbrücken (ots) -- Vollkasko oder Teilkasko? Vergleichen lohnt sich.- Steuern und Versicherungsbeiträge sparen mit demSaisonkennzeichen.- Fahrzeug sicher abstellen sowie Verdeck und Fenster immerschließen.Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen und die Saison für dieCabrio-Fahrer beginnt: die richtige Zeit, um die anstehende Autofahrtmit geöffnetem Verdeck zu genießen. Zu einem ungetrübtenFahrvergnügen gehört auch die richtige Absicherung. WoraufCabrio-Fahrer achten sollten und wo sich Sparpotenzial bietet,erklärt Roman Wagner, Versicherungsexperte von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland.VOLLKASKO ODER TEILKASKO? VERGLEICHEN LOHNT SICHEs lohnt sich zu vergleichen, denn eine Vollkaskoversicherungleistet mehr und kann durchaus günstiger sein als eine Teilkasko. Sogreift sie im Gegensatz zur Teilkasko auch, wenn das Auto mutwilligbeschädigt wird, wenn jemand beispielsweise das Verdeck aufschlitzt."Unfallfreie Fahrer sichern sich in der Vollkaskoversicherung einenSchadenfreiheitsrabatt. Dadurch können sie im Laufe der Zeit deutlichweniger Beitrag zahlen. Da es einen solchen Rabatt in derTeilkaskoversicherung nicht gibt, kann ein Vollkaskoschutz unterUmständen sogar günstiger sein", erklärt Roman Wagner.SPARPOTENZIAL DURCH SAISONKENNZEICHENMit einem Saisonkennzeichen kann das Fahrzeug für einen begrenztenZeitraum im Jahr zugelassen werden, beispielsweise von April bisOktober. Es fallen dann auch nur für diese Monate Kfz-Steuern undVersicherungsbeiträge an. "Damit der Schadenfreiheitsrabattweiterläuft, muss das Auto jedoch mindestens 6 Monate im Jahrzugelassen und versichert sein", so Roman Wagner. FAHRZEUGSICHER ABSTELLEN - VERDECK UND FENSTER SCHLIESSENBeim Parken sollten immer das Verdeck und die Fenster geschlossenwerden, damit das Cabrio nicht zur leichten Beute für Diebe wird. Sowird auch gewährleistet, dass ein vollumfänglicherKaskoversicherungsschutz besteht. "Es wird zudem sichergestellt, dasskein Wasserschaden durch Regeneinwirkung entstehen kann. Denn solcheSchäden sind nicht im Versicherungsschutz eingeschlossen", sagt RomanWagner.WERTGEGENSTÄNDE NICHT IM FAHRZEUG LASSENDie Kaskoversicherung kommt bei Diebstahl aus dem Auto nur fürfest eingebaute Teile wie das Radio oder ein integriertesNavigationsgerät auf. Gegenstände die nur vorübergehend im Autoliegen, wie beispielsweise Sonnenbrille oder Jacke, sind mitunterdurch die Hausratversicherung abgedeckt. Wertsachen und elektronischeGeräte, wie z.B. Smartphone, Kamera oder tragbares Navi, zählen abernicht dazu. Diese sollten daher am besten niemals im Auto liegenbleiben, sondern beim Verlassen des Autos immer mitgenommen werden.COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen undflexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rundum die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in derVersicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung,Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen aufCosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden EuroBeitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teilder Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener,CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, AdvocardRechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell