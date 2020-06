Sonnenallergie vermeiden - und behandeln

Baierbrunn (ots) - Nach einem Sonnenbad tauchen an Armen oder Dekolleté Quaddeln auf der Haut auf und es juckt. Die "polymorphe Lichtdermatose" ist die häufigste Lichterkrankung, schreibt der "Diabetes Ratgeber" in seiner aktuellen Ausgabe. Die Beschwerden entstehen dabei durch eine komplexe Immunreaktion der Haut.Nur kurz in die SonneUm ihr vorzubeugen, empfiehlt Apothekerin Carola Bley aus Dormagen im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber", zunächst immer nur kurz in die Sonne zu gehen und die Zeit nur langsam zu steigern. Unbedeckte Hautstellen sollten mit Sonnenprodukten geschützt werden. Diese sollten das gesamte UV-Spektrum umfassen und frei von Auslösern wie Fetten, Emulgatoren oder Parfüm sein. Geeignete Mittel enthalten Juckreiz- sowie entzündungshemmende Inhaltsstoffe.Fettfreie Lotionen helfenJuckreiz und Ausschlag lindern feuchtkalte Wickel, zum Beispiel mit grünem Tee aus der Apotheke. Dort sind auch fettfreie kühlende Lotionen oder spezielle Kortisonpräparate erhältlich.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 6/2020 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net .Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.de http://www.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4616451OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell