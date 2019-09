Der Sonne hinterher - Campen bis in den Oktober / Sterne-Camping in Südfrankreich und Südkroatien / ADAC Campingführer: Für jeden den perfekten Urlaubstipp (FOTO)

München (ots) -Sowohl der aktuelle Fußballweltmeister Frankreich als auch der"Weltmeister der Herzen", Kroatien, verfügen über Campingplätze, dienoch bis in den Oktober hinein attraktiv sind und einen sonnigenAufenthalt versprechen. Die Experten des ADAC Campingführers undPiNCAMP (www.pincamp.de) haben jeweils die vier am besten bewertetenCampingplätze in Südfrankreich und Südkroatien zusammengestellt, dieauch noch im Oktober geöffnet haben. Es lohnt sich, dort den Sommerzu verlängern, lockt doch in beiden Ländern eine mediterraneLebensart.Die meisten südfranzösischen Campingplätze schließen spätestensMitte September ihre Pforten. Zwischen Nizza und Marseille sowie beiNarbonne am Mittelmeer liegen aber vier Top-Campingplätze, die vonden Campingexperten mit 4,5 und sogar fünf von fünf Sternen bewertetwurden. Auf weitläufigem Gelände kombiniert mit wunderschönemMeerblick bieten diese Anlagen naturnahe Erholung abseits desüblichen Strandtrubels. Ende September und Anfang Oktober ist auch"overtourism" kein Thema mehr.Im Falle Kroatiens wurden die Campingplätze südlich von Sibenik,die allesamt mit 4,5 von fünf Sternen klassifiziert sind undmindestens bis Mitte Oktober geöffnet haben, in die Übersicht mitaufgenommen. Die gepflegten Campingplätze haben oft Hanglage mitAusblick zum Meer. Empfehlenswert an lauen Spätsommer- undHerbsttagen: Organisierte Stadtausflüge, z.B. nach Split oderDubrovnik.Diese Campingplätze in Südkroatien und Südfrankreich öffnen ihreTore bis in den Herbst:- Camping Beach Resort Solaris (Sibenik/Kroatien), geöffnet bis18.10.2019Highlights: Meerwasser-Schwimmbecken am Platz. Aquapark undumfangreiche Freizeit- und Wellnesseinrichtungen im angrenzendenHotelkomplex. Verleih von Pkw.- Camping Belvedere (Seget Vranjica/Kroatien), geöffnet bis18.10.2019Tipp: Organisierte Ausflüge, u.a. nach Split und Dubrovnik.- Camping Stobrec Split (Stobrec/Kroatien), geöffnet bis 31.12.2019Besondere Angebote: Organisierte Touren u.a. zu den Krka-Wasserfällenund nach Mostar.- Nevio Camping (Orebic/Kroatien), geöffnet bis 15.11.2019Motorroller-Verleih. Adventure-Minigolfanlage. Agility-Parcours fürHunde. Anlegestelle für die Personenfähre zur Altstadt von Korcula.- Castel Camping Domaine de la Bergerie(Roquebrune-sur-Argens/Frankreich), geöffnet bis 4.11.2019Badelandschaft (u.a. mit Wasserspielen, mehreren Rutschen,Strömungskanal und Hydromassage). Hallenbad mit beweglichenSeitenwänden. Amphitheater. Schalldichte Diskothek. Massageangebot amPlatz. Etwa 4000 qm große Paintball-Anlage.- Yelloh! Village Les Tournels (Ramatuelle/Frankreich), geöffnet bis31.10.2019Eintritt ins Hallenbad nur für Erwachsene. Wasser-Spray-Park fürKinder im Freibad. Verleih von Motorrollern.- Camp du Domaine (Bormes-les-Mimosas/Frankreich), geöffnet bis31.10.2019Massageangebot am Platz. Organisierte Exkursionen nach Monaco,Cannes, Aix-en-Provence und zu anderen Zielen entlang der Côted'Azur.- Camping Sunêlia Domaine de la Dragonnière (Vias/Frankreich),geöffnet bis 3.11.2019Erholung pur: Großzügig gestaltete Badelandschaft (u.a.lagunenartiger Pool, Wasserfall, Aquabikes, feinsandiger Palmenstrandumgeben von Holzpergolen). Fahrradparcours. Jeder Standplatz miteigener Sanitäreinheit.Mehr Informationen zu den Campingplätzen finden sich aufwww.pincamp.de: Neben Porträts von 9000 Campingplätzen und 8000Reisezielen sind über 25.000 Bewertungen von Campern verfügbar. Zudemstehen News, Reiseberichte, Interviews und Fahrzeug-Tipps fürCamping-Interessierte bereit.Diese Presseinformation finden Sie online mit Bildmaterial unterpresse.adac.deÜber die ADAC SE: Die ADAC SE mit Sitz in München ist eineAktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierteLeistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder undUnternehmen anbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, derADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADACService GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt dieADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran undsetzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. ImGeschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter underzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn vorSteuern von 125,5 Mio. Euro.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter twitter.com/adacPressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationDr. Christian BuricT 089 76 76 38 66christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell