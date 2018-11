Sonne, Strand und neue Strecken: Der Germania-Sommerflugplan für 2019

Berlin (ots) - Von A wie Antalya bis Z wie Zadar: Die unabhängigedeutsche Fluggesellschaft Germania hat ihre Flugplanung für denkommenden Sommer abgeschlossen und nimmt zahlreiche neue Verbindungenauf. So geht es im Sommer 2019 mit den grün-weißen Flugzeugen derAirline zum Beispiel erstmals von Berlin-Tegel auf die griechischeInsel Mykonos, von Bremen in die kroatische Küstenstadt Zadar und vonMünchen ins bulgarische Varna. Mit neuen Routen nach Albanien und indie Türkei kommt auch der sogenannte VFR-Bereich ("Visiting Friendsand Relatives") im Germania-Sommerflugplan 2019 nicht zu kurz.Tickets für alle Verbindungen sind ab sofort buchbar.Claus Altenburg, Director Sales der Germania Fluggesellschaft:"Mit unserem attraktiven Streckenportfolio blicken wir dem nächstenSommer optimistisch entgegen. Wir behalten auch weiterhin unserebewährte dezentrale Strategie bei, die sich auf Flughäfen inzahlreichen Regionen statt auf einzelne große Hubs konzentriert. Sokönnen sich nicht nur Fluggäste in Metropolen wie Berlin aufspannende neue Destinationen freuen, sondern auch Reiselustige inRegionen rund um Flughäfen wie Friedrichshafen oderMünster/Osnabrück."Von Berlin-Tegel in die WeltAm Berliner Flughafen Tegel bietet Germania im Sommer 2019insgesamt sechs neue Routen an. Die türkische Küstenstadt Antalya,Sharm el-Sheik in Ägypten, Varna am bulgarischen Goldstrand sowie diebeliebten Urlaubsinseln Djerba, Ibiza und Mykonos sind neu imSommerflugplan von Germania. Bereits bestehende Verbindungen, zumBeispiel in die israelische Metropole Tel Aviv oder nachFuerteventura, werden auch nächstes Jahr wieder angeboten. Insgesamtbedient Germania in der warmen Jahreszeit 24 Strecken abBerlin-Tegel, ab Berlin-Schönefeld sind es elf.Neue Sonnenziele ab BremenIn Bremen startet Germania im kommenden Sommer vier neueVerbindungen: Je einmal pro Woche geht es nach Larnaka auf Zypern undnach Korsika, nach Ibiza und Zadar werden jeweils zwei wöchentlicheFlüge angeboten. Auch bewährte Destinationen wie Mallorca, Antalyaund Reykjavík/Keflavik werden im nächsten Jahr wieder angeflogen.Insgesamt stehen Fluggästen aus Bremen und der umliegenden Region 23Ziele im Germania-Sommerflugplan 2019 zur Auswahl.Drei neue Destinationen am Flughafen Münster/OsnabrückDer Germania-Sommerflugplan 2019 für Münster/Osnabrück umfasst 20Destinationen, drei davon sind neu: Auf die Baleareninsel Ibizafinden zwei wöchentliche Flüge statt, die zypriotische Stadt Larnakaund Zonguldak in der Türkei werden jeweils einmal pro Wocheangeflogen. Außerdem geht es zum Beispiel nach Faro in Portugal sowieauf die griechischen Inseln Rhodos, Kreta und Kos.Ausbau in Dresden, Nürnberg, Hamburg, Friedrichshafen, München undDüsseldorfVon Dresden geht es im kommenden Sommer ebenfalls mit Germanianach Larnaka, außerdem kehrt das türkische Dalaman zurück in denDresdner Flugplan der Airline. Auch in Nürnberg wird eine Verbindungin die Türkei wiederaufgenommen, nach einem Jahr Pause fliegen diegrün-weißen Flugzeuge von dort erneut nach Adana. Ganz neu immittelfränkischen Germania-Sommerflugplan hingegen ist Bodrum; einwöchentlicher Flug bringt Fluggäste aus Nürnberg und der umliegendenRegion an die Ägäis.Ein weiteres neues Türkei-Ziel wird im kommenden Sommer vonHamburg aus angeflogen: Ab Juni geht es jeden Mittwoch von derHansestadt nach Elazig. Am Bodensee-Airport in Friedrichshafenstartet Germania 2019 wöchentliche Verbindungen nach Olbia aufSardinien und nach Ibiza. In München finden erstmals Germania-Flügenach Djerba und Varna statt. Von Düsseldorf und Zürich schließlichwird Germania erstmals in die albanische Hauptstadt Tirana fliegen.Bewährter Komfort an BordAuch 2019 wird Service bei Germania großgeschrieben: Anders alsbei den meisten anderen Airlines sind Zeitschriften, Snacks undSoftdrinks stets im Flugpreis enthalten, je nach Flugdauer wird sogareine warme Mahlzeit serviert. Darüber hinaus können bei Germania nachwie vor mindestens 20 Kilogramm Freigepäck pro erwachsenem Fluggastkostenlos eingecheckt werden, auf ausgewählten Strecken sind es sogarbis zu 25 Kilogramm.Tickets für Flüge mit Germania gibt es one-way bereits ab 69 Euro,sie sind im Internet unter www.flygermania.com oder über dieGermania-App, telefonisch unter +49 30 610 818 000 (Normaltarif ausdem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen) sowie imReisebüro buchbar. Für die Fahrt zum und vom Flughafen sind beiGermania günstige Rail&Fly-Tickets der Deutschen Bahn erhältlich.Komplette Urlaubsreisen, die je nach Kundenwunsch neben Flug undHotel auch Tagestouren, Mietwagen, Transfers und Reiseschutzbeinhalten, bietet Germania Holidays unter www.holidays-germania.coman. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Steuern undGebühren und enthalten bereits die gesetzlich vorgeschriebeneLuftverkehrsabgabe.Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegtdie Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 4 MillionenPassagiere. Von 18 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungenzu mehr als 60 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowiein den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietetentgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreienSnacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 KilogrammFreigepäck. 