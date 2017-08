Sonne, Strand und Martin Solveig: 1LIVE verlost Partytrip nach Ibiza

Köln (ots) -1LIVE verlängert den Sommer und verlost Sonne, Strand und Party.Hörerinnen und Hörer des jungen WDR-Radios können ab dem 21. Augusteinen exklusiven Partyurlaub auf Ibiza gewinnen.Vom 30. August bis 4. September lädt 1LIVE zwölf glückliche Gewinnerauf die berüchtigte Party-Insel Ibiza ein. Zu den Highlights zähltder Ausflug ins legendäre Pacha. Hier stehen die Gewinner auf derGästeliste und feiern zu einem der momentan angesagtesten DJs, demfranzösischen Produzenten Martin Solveig. Natürlich sind die zwölfHörerinnen und Hörer auch live dabei, wenn 1LIVE direkt aus demDorado Ibiza sendet. Untergebracht werden die Gewinner in einerexklusiven Luxus-Finca auf Ibiza.1LIVE verlost die Reise im Programm zwischen dem 21. und dem 25.August 2017 täglich im Rahmen des Radiogewinnspiels "1LIVE AbsolutIbiza". Insgesamt gibt es fünf Reisen für jeweils zwei Personen zugewinnen. Zusätzlich wird eine weitere Reise auf 1LIVE.de bzw. demFacebook-Kanal von 1LIVE ausgespielt.Die Gewinner erwartet ein fünftägiges Event auf Ibiza inklusive Flugab Düsseldorf, Unterbringung, Besuch in der Diskothek Pacha,Bootsausflug sowie der Möglichkeit der Teilnahme an einer live vorOrt produzierten Sendung für 1LIVE.Mehr zur Verlosung unter:http://www1.wdr.de/radio/1live/events/topics/1live-absolut-ibiza-100.htmlFotos unter ard-foto.dehttps://presselounge.wdr.dehttps://twitter.com/WDR_PressePressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und Information0221 220 4603sven.gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell