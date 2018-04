Sonne, Sommer, Panarbora / Wald- und Erlebnispark startet in die Sommersaison (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Das Wetterhochdruckgebiet Norbert hat uns in der letzten Wochebereits ein erstes mehrtägiges Sommerfeeling gebracht. Auch der Wald-und Erlebnispark Panarbora freute sich bei dem Traumwetter überzahlreiche Besucher, die Sonne und Natur genießen konnten.Somit ist die Sommersaison eröffnet, in der sich die Gäste derJugendherberge und Tagesbesucher des Wald- und Erlebnisparks überzahlreiche Neuerungen freuen können. So gibt es jetzt erstmalig amMuttertag und an Pfingsten mehrmals täglich eine Kompassralley durchden Park. Veranstaltungen wie Vogelbeobachtungen, Kräuterwanderungen,Märchenwanderungen und Erkundungstouren mit unseren neuenEntdeckerwesten schaffen einzigartige Naturerlebnisse. Seit Märzbieten wir zwei Mal wöchentlich geführte Themenwanderungen rund umPanarbora an. Bei den täglichen Führungen über den Baumwipfelpfaderfahren unsere Gäste Wissenswertes und Spannendes über das ÖkosystemWald und die Kulturlandschaft im Oberbergischen Land. MitUmweltaktionen wie dem Bienentag setzen wir uns für den Naturschutzein.Die im Park liegende Jugendherberge wartet weiterhin mit dreiunterschiedlichen Erlebnisdörfern auf, die bei Jung und Alt sowiespeziell für Familien und Gruppen ideale Übernachtungsgelegenheitenbietet. Die im Dorf Asien stehenden Jurten wurden im Frühjahrrenoviert und bieten auch in diesem Sommer ein besonderes Wohn- undSchlaferlebnis. Weiterhin gibt es noch die Erlebnisdörfer Asien undAfrika. Die Baumhäuser wurden im Winter um zwei zusätzlicheBaumhäuser erweitert. Inzwischen finden 36 Personen pro Nacht eineUnterkunft in den Baumhäusern.Das Herzstück des Naturerlebnisparks "Panarbora" bleibt aber derBaumwipfelpfad und der 40 Meter hohe Aussichtsturm mit einerGesamtlauflänge von 1.635 Metern! Hier können auch Tagesbesucher eineberauschende Aussicht über den Naturpark Bergisches Land genießen!Den Gästen des Parks steht nach den spannenden Erkundungen mit demRestaurant ein weiterer gastronomischer Anlaufpunkt zur Verfügung umeinen erlebnisreichen Besuch in der Natur ausklingen zu lassen. Hiergibt es eine Auswahl an asiatischen, afrikanischen, südamerikanischenund deutschen Gerichten. Auf die Kinder wartet zusätzlich noch einAbenteuerspielplatz und Irrgarten, die es zu entdecken gibt.Über Panarbora:Der Wald- und Erlebnispark Panarbora wurde 2015 in der Nähe vonWaldbröl eröffnet. Auf acht Hektar erstreckt sich der Park mit dendrei Erlebnisdörfern inkl. Aussichtsturm und dem 1,5 Kilometer langenBaumwipfelpfad. So lädt Panarbora ein zu einem Naturerlebnis derbesonderen Art.Fernsehsender, wie das ZDF und RTL, berichteten bereits 2017 überdas außergewöhnliche und europaweit einzigartigenUmweltbildungskonzept Panarbora im Naturpark Bergisches Land. Auchdie Zeitschrift GEO zählte erst Februar 2018 die Jugendherberge zuden zehn schönsten und ausgefallensten Jugendherbergen Deutschlands.Die Öffnungszeiten des Parks für Tagesbesucher sind montags bissonntags: 09.30 - 18.00 Uhr und ab Mai bis 20.00 Uhr. Letzter Zutrittzum Baumwipfelpfad ist jeweils um 17:00 Uhr und ab Mai jeweils um19:00 Uhr. Panarbora hat auch an allen gesetzlichen Feiertagengeöffnet.Pressekontakt:Heidrun KemperKom. LeitungNaturerlebnispark und Jugendherberge PanarboraNutscheidstr. 151545 PanarboraTel.: 02291 / 90 865 - 11RegionalmanagementDeutsches Jugendherbergswerk Landesverband Rheinland e. V.Düsseldorfer Str. 1a40545 DüsseldorfTel.: 0211 / 57 703 - 51E-Mail: h.kemper@djh-rheinland.deOriginal-Content von: DJH Landesverband Rheinland e.V., übermittelt durch news aktuell