Sonne - Sommer - Hörsystem / Reisen mit Hörsystem: Was muss ich wissen? (FOTO)

Mainz (ots) -Die Sonne ist da, der Sommer kommt und damit auch die beliebtesteReisezeit des Jahres. Jeder hat dabei seine ganz eigene Vorstellungvon Urlaub. Für Hörsystem-Träger gilt es bei der Reiseplanung einpaar Dinge mehr zu beachten als für Menschen ohne Mini-Computer amOhr.Reisefreudige mit Hörsystemen sollten diese vor Urlaubsantrittbeim Hörakustiker einmal routinemäßig prüfen lassen. Denn sollten imUrlaub plötzlich Probleme auftreten, ist nicht immer gesagt, dass imFerienort auch ein Hörakustikfachbetrieb zu finden ist. BeimHörakustiker können sich Hörsystemträger außerdem vorab erkundigen,inwieweit sie ihre Hörsysteme beim Schwimmen oder Baden tragenkönnen. Sie erhalten dort auch Boxen, die vor Sonne, Sand und Wasserschützen und gut geeignet sind, um die Hörsysteme im Urlaub sicher zuverwahren. Ausreichend Pflegemittel und ein weiches Putztuch gehörenebenfalls in die Reisetasche bzw. in das Bordgepäck.Wichtig: Es sollte ein ausreichender Vorrat an Ersatzbatterienmitgenommen und bei der Nutzung von Ladegeräten an die passendenStecker oder Adapter gedacht werden - je nachdem, wohin die Reisegeht.Für Flugreisende gilt: "Wer Bedenken hinsichtlich desDruckausgleichs bei Start und Landung hat, kann das Hörsystemwährenddessen kurz herausnehmen", sagt Marianne Frickel, Präsidentinder Bundesinnung der Hörakustiker (biha). "Ein individuellerGehörschutz hingegen macht das Fliegen auch für Normalhörendeangenehmer und komfortabler. Ihn erhält man ebenfalls imHörakustiker-Fachbetrieb. Für Menschen die Probleme mit demDruckausgleich haben, gibt es hier speziellen Gehörschutz mit einemFilter, der den Druckausgleich verlangsamt und so Schmerzenverhindern kann."Vor dem Strandbesuch sollten Hörsystem-Träger darauf achten,Sonnenmilch nicht in Kontakt mit dem Hörsystem zu bringen. DennCremes und Lotionen können die Mikrofone der Geräte verstopfen und sozu schlechterem Hören führen oder das wertvolle Gerät schädigen.Daher gilt: erst cremen, dann Gerät einsetzen.Moderne Hörsysteme sind spritzwassergeschützt. Zu viel Nässe kannjedoch schaden, da die Mini-Computer Öffnungen an Mikrofon, Hörer undauch am Batteriefach haben. Durch diese kann Wasser eindringen unddie Elektronik angreifen. Vor dem Baden sollte das Hörsystem deshalbin der Regel herausgenommen und in einem passenden Etui oderBehältnis an einem schattigen Ort aufbewahrt werden. Gelangen dennocheinmal Wasser oder Sand ans Hörsystem, empfiehlt es sich, diesessofort vorsichtig mit einem weichen Tuch und einem speziellenReinigungsmittel zu säubern. Das Hörsystem sollte möglichst schattiggelagert werden, nicht über lange Zeit im sommerheißen Auto, denn zuviel Hitze schadet ihm.Nach einem Tag am Wasser sollten die Hörsysteme nachts unbedingtin die Trockenbox gelegt, das Batteriefach geöffnet und die Batterienherausgenommen werden. So kann eventuelle Feuchtigkeit ausdünsten.Ist das Hörsystem trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal ins Wassergefallen, sollte es zum Hörakustiker vor Ort gebracht werden. DerExperte kann beurteilen, ob ein Schaden entstanden ist und möglichenFehlfunktionen auf den Grund gehen.Was häufig nicht beachtet wird: Hörsysteme sind wertvoll und fürLangfinger im Urlaub eine beliebte Beute. Deshalb sollte man sienicht einfach auf dem Badelaken am Strand liegen lassen, sondern indas dafür vorgesehene Etui legen und gut wegpacken.Wer Fragen zum Alltag mit Hörsystemen hat: Bundesweit bieten rund6.400 Hörakustiker-Betriebe eine kompetente, wohnortnahe Beratungsowie weitere Leistungen und umfangreichen Service rund um dieHörsystemversorgung an.Weitere Tipps und Informationen zu Hörsystemen und gutem Hörensind auch auf der Plattform www.richtig-gut-hoeren.de zu finden.Initiator der Webseite ist die Bundesinnung der Hörakustiker (biha).Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit, Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit etwa 6.400Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk etwa 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.