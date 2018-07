Sonne, Luft und Holz: Die drei Pfeiler des ökologischen Heizens

Frankfurt am Main (ots) - Die Sonne scheint das ganze Jahr.Ausreichend warme Luft steht für rund neun Monate zur Verfügung. UndScheitholz oder Holzpellets sind regional verfügbar und stetsdeutlich günstiger als Öl und Gas. Angesichts ständig steigenderHeizkosten ist die Kombination einer Wärmepumpe und Solaranlage miteiner modernen Feuerstelle die preisgünstige Energiewende in deneigenen vier Wänden. Denn so speisen sich das ganze Jahr Raumheizungund Warmwasser aus erneuerbaren und CO2-neutralen Energien. Hieraufmacht der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.,aufmerksam.Solarthermie und wasserführendes FestbrennstoffgerätIn unseren Breitengraden kann eine Solarthermie-Anlage von Mai bisSeptember den kompletten Warmwasserbedarf decken. Zu den anderenZeitpunkten muss auf ein zusätzliches Heizsystem zurückgegriffenwerden. Hier bietet sich ein sogenanntes wasserführendesFestbrennstoffgerät mit Wärmetauscher an. Sobald das Kaminfeuer denAufstellraum erwärmt hat, wird ein Großteil der erzeugten Energie demHeizungskreislauf zugeführt und steht als Raumheizung sowie zurWarmwasseraufbereitung zur Verfügung.Wärmepumpe und Holzfeuer in KombinationStrombetriebene Luftwärmepumpen entziehen der Außenluft dievorhandene Wärme und wandeln sie in Heizenergie um. Dabei hängt dieEffizienz von der Umgebungs- und der gewünschten Heiztemperatur ab.Bei starkem Frost - wenn der Wärmebedarf am größten ist - könnenLuftwärmepumpen nicht mehr effizient arbeiten. In diesem Fallschaltet sich ein elektrischer Heizstab ein, der Wasser und Heizungerwärmt, dabei aber zu höheren Stromkosten führt. Bei kaltenAußentemperaturen ist es daher ökologisch und wirtschaftlichbesonders sinnvoll, mit einem holzbefeuerten Kaminofen, Heizkaminoder Pelletofen das Heizsystem zu unterstützen.Wasserführender Pelletofen, Wärmepumpe und Solaranlage werdengefördertWeil das Heizen mit regenerativen Energien, anders als dasVerbrennen fossiler Brennstoffe, nicht zur Erderwärmung beiträgt,leistet ein ökologisches Heizungssystem einen wichtigen Beitrag zumKlimaschutz und wird deshalb bei der Modernisierung vonBestandsgebäuden staatlich gefördert: 2.000 Euro für einenwasserführenden Pelletofen und einen Kombinationsbonus von 500 Euro,wenn zusätzlich eine Solaranlage oder eine Wärmepumpe eingebaut wird.Anträge können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(BAFA) gestellt werden.Weitere Informationen unter www.ratgeber-ofen.deKontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell