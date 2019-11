Sonne, Holz und Wärmepumpe: Hybridsysteme liefern das ganze Jahr nachhaltige Energie

Frankfurt am Main (ots) - Regenerative Heizsysteme für Neu- und BestandsbautenWer erneuerbare Energieträger intelligent miteinander kombiniert, kann dieHeizkosten deutlich senken. Besonders vorteilhaft ist entweder eine Solaranlageoder eine Wärmepumpe, die durch eine moderne Holzfeuerung ergänzt wird. Daraufmacht der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam,der auch die Hersteller moderner Feuerstätten und Energiesysteme vertritt.Während die Sonne gratis scheint und die Wärmepumpe für eine besonderseffiziente Energiegewinnung steht, überzeugt Holz durch seine gute CO2-Bilanz.Das ganze Jahr ökologisch heizen und wärmenSolarzellen auf dem Dach liefern von Mai bis September ausreichend Energie fürwarmes Wasser und sorgen zudem in der Übergangszeit für beheizte Räume. Ähnlichverhält es sich bei einer Wärmepumpe, die der Außenluft Wärme entzieht und inHeizenergie umwandelt. Allerdings sinkt die Wirtschaftlichkeit bei Frostgraden.In den Monaten, in denen die Solaranlage nicht die volle Leistung erbringt, kanneine Feuerstätte zum Einsatz kommen und den Aufstellraum beheizen.Warmes Wasser dank HolzfeuerMöchte man noch einen Schritt weitergehen, empfiehlt sich ein wasserführenderKamin- oder Pelletofen, der nicht nur den Aufstellraum erwärmt, sondernHeizenergie und Heißwasser für das gesamte Haus zur Verfügung stellt. Dieüberschüssige Wärme aus dem Holzfeuer gelangt dabei über Rohrsysteme in einenPufferspeicher, von wo aus alle Heizkörper versorgt werden sowie warmes Wasserin Küche und Bad bereitgestellt wird.Wasserführender Pelletofen: Alle Zeichen auf GrünEine besonders bequeme Art mit dem Bio-Brennstoff Holz zu heizen, sindPelletöfen. Bei diesen gelangen genormte Holzpresslinge von einem integriertenVorratstank über eine Förderschnecke automatisch in den Brennraum mitSichtscheibe, die den Blick auf das Flammenspiel freigibt. So verbindet sich dieAtmosphäre des Kaminfeuers mit dem Komfort einer Zentralheizung. Ist derPelletofen zusätzlich mit einer Wassertasche ausgestattet, wird dieser staatlichgefördert: Mit 2.000 EUR für das Gerät und mit einem Kombinationsbonus vonweiteren 500 EUR, wenn eine Solaranlage oder Wärmepumpe installiert wird. Mehrdazu auch auf dem Verbraucher-Portal www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Lyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-0Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880Original-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell