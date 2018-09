Sonja Zöchling Stucki ist Unternehmenssprecherin des Jahres in der Schweiz

Zürich (ots) - Nach 2011, 2013 und 2014 ist Sonja Zöchling Stuckinun zum vierten Mal Unternehmenssprecherin des Jahres. UnterJournalisten gilt die Sprecherin des Flughafens Zürich als eine"Edelmarke". Als sie 1986 ihre Arbeit als Direktionsassistentin amFlughafen antrat, hiess ihr Arbeitgeber noch "Amt für Luftverkehr".Das Fingerdock A war gerade eröffnet worden und der Bau des 41 Meterhohen Kontrollturms stand unmittelbar bevor. 2001 erlebte sie dasSwissair-Grounding. Und Ende nächsten Jahres, ein Jahr vor ihrerPensionierung, wird Sonja Zöchling Stucki die Fertigstellung desriesigen multifunktionalen Gebäudekomplexes "The Circle" erleben.Wirtschafts- und Fachjournalisten haben für den "SchweizerJournalist" die Pressearbeit der 97 wichtigsten Unternehmen,Behörden, politischen Parteien und Verbände beurteilt. Auf Platz 2wurde von den Journalisten Karin Müller von Swiss gesetzt. Luzi Webervon Migros liegt auf dem dritten Rang. Zu den Aufsteigern in diesemJahr zählt Marc Andrey von Valiant Bank, der sich gleich um 33 Rängeverbessern konnte und damit nun auf Platz 4 liegt. Sepp Huber vonSwisscom fiel dagegen um 33 Stufen hinunter und liegt jetzt auf Platz37. Das Schlusslicht hat wie schon 2016 Pam Easton von Transocean.Bewertet wurde von den Journalisten auch die Arbeit derPR-Agenturen. Auf Platz 1 liegt in diesem Jahr die Wirz Gruppe. Platz2 geht an Lemongrass. Dynamics Group ist auf Platz 3.Die jährliche Erhebung fand inzwischen zum 19. Mal statt. Daskomplette Ergebnis ist im aktuellen "Schweizer Journalist"veröffentlicht, der in diesen Tagen erschienen ist und imMedienfachverlag Oberauer oder im iKiosk bezogen werden kann.Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643.Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell