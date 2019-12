Köln (ots) - Köln, 19.12.19: Zwölf Stars kämpfen um die Dschungelkrone 2020. AmFreitag, 10. Januar 2020, 21.15 Uhr (danach immer um 22.15 Uhr) beginnt fürneue, fröhliche Selbstdarsteller mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"das größte Abenteuer ihres Lebens. Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41)präsentieren die Show täglich live aus Australien und sprechen im RTL-Interviewüber das Dschungelcamp.RTL-Interview mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich:Wie wichtig sind "große" Namen für den Erfolg der Show? Sonja Zietlow: "Also ichmache mich da komplett frei, denn wir wurden schon mehrfach überrascht, impositiven wie im negativen Sinne." Daniel Hartwich: "Große Namen bedeuten nichtautomatisch großes Entertainment und umgekehrt."Nimmt der Dschungel Rücksicht auf den Status der Stars? Sonja Zietlow: "Nein!Das Konzept des Dschungelcamps ist der Dschungel und wir können nicht irgendwieanders mit einer Person umgehen." Daniel Hartwich: "Es wird bestimmt amLagerfeuer manch emotionales Gespräch geben, aber letztlich haben wir das ja injeder Staffel. Das ist Teil des Formats."Hat sich im Laufe der Zeit irgendwas im Camp verändert? Daniel Hartwich: "DieKippen sind sauteuer geworden, habe ich vom Team gehört." Sonja Zietlow: "Undansonsten sieht das Camp noch genauso aus, wie am Anfang." Daniel Hartwich: "Duauch." Sonja Zietlow: "Ja, das ist doch schön! Das ist die gute Nachricht. Dunicht."Sind Stars, die freiwillig das Camp verlassen, Luschen? Daniel Hartwich: "Nein.Das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann verstehen, wenn man auf einmal imCamp ist und dann merkt, dass einem das gar nicht liegt. Und dann geht manhalt." Sonja Zietlow: "Oder aber völlig geplant, dass man sagt, das nehme ichdoch alles mit. Ich habe die Publicity, ich habe die Kohle und ich mache nocheine Woche Urlaub im schicken Hotel. So wie z.B. Giuliana Farfalla 2018."Welchen Rat geben Sie den Stars? Sonja Zietlow: "Authentizität!" DanielHartwich: "Authentizität nur wenn man kein Arschloch ist. Wenn man ein Arschlochist, sollte man bestmöglich versuchen sich zu verstellen." Sonja Zietlow: "Dashat Carsten Spengemann 2004 sogar fast geschafft."Wer ist Ihr absoluter Dschungelheld/Dschungelheldin? Sonja Zietlow: "LarissaMarolt 2014". Daniel Hartwich: "Larissa Marolt, da stimme ich voll und ganz zu."Sonja Zietlow: "Das war die unterhaltsamste, lustigste und die einzigeKandidatin, die tatsächlich mal den Champagner in einer Prüfung aufgemacht hat."Ist das nächtliche Aufstehen vor der Moderation im Dschungel schwer? SonjaZietlow: "Ja, nachts um halb zwölf aufstehen, ist nicht mein normalerTagesrhythmus." Daniel Hartwich: "Um 23 Uhr aufstehen mache ich eher selten, undum 18:30 Uhr ins Bett gehen, passiert sonst auch nicht so häufig. Der Rhythmusist also vollkommen ungewohnt."Haben Sie Tipps, wie man leichter aus dem Bett kommt? Sonja Zietlow: "Ich habeeinen Tageslichtwecker. Der wird ganz langsam, wie ein Sonnenaufgang, immerheller und dann fangen nach und nach Vögel an zu zwitschern. Und man öffnet dieAugen, ist hellwach, total gut gelaunt und das lieben alle an mir." DanielHartwich: "Das probiere ich dieses Jahr auch mal."#IBESWeitere Informationen: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Pressekontakt:Frank RendezRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74246frank.rendez@mediengruppe-rtl.deKonstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74239konstantin.vonstechow@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4474292OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell