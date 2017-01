Sonja Zietlow spendet ihre Dschungel-Garderobe / United Charity versteigert täglich Outfits der Moderatorin direkt aus dem Dschungelcamp / Erlöse fließen an Beschützerinstinkte e.V. (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Sonja Zietlow ist DAS Gesicht der Reality-Show "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" - und ihre extravagante Garderobe inzwischenKult. Zum Start der elften Staffel der RTL-Erfolgssendung versteigertdie beliebte Moderatorin auf United Charity, Europas größtemCharity-Auktionsportal, nun erneut ihre getragenen Outfits undAccessoires. Mit den Auktionen unterstützt Zietlow die Projekte ihresVereins Beschützerinstinkte.Seit heute können eingefleischte Dschungelcamp-Fans unterwww.unitedcharity.de auf die bunten und ausgefallenen Kleidungsstückebieten. Bis 29. Januar erhält United Charity jeden Tag aufs Neuebrandaktuell das Outfit, das die Moderatorin in der vorangegangenenSendung getragen hat.Die Auktionserlöse kommen zu 100 Prozent dem von Zietlowgegründeten Verein Beschützerinstinkte e.V. zugute, der unter demMotto "Hunde helfen Kindern" die tiergestützte Intervention mitHunden für Kinder mit Beeinträchtigungen fördert.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 6,3 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:Mirko JeschkeUnited Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHTel. +49 (0) 7221 366 8701Fax +49 (0) 7221 366 8709mirko.jeschke@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinn?tzige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell