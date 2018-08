Eschborn (ots) - Sonja Pierer, die Geschäftsführerin von Experis,dem Personaldienstleister für erstklassige Experten, wurde von derVogel IT-Medien GmbH und dem "Women´s IT Network" (WIN) in derKategorie "Leadership" zur "IT Women of the Year" nominiert. DieserPreis wird in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben.Frauen in der IT werden immer wichtiger. Deswegen hat die VogelIT-Medien GmbH den Kongress "Females in IT - Future of IT" ins Lebengerufen. 2017 kamen mehr als 140 herausragende Managerinnen derIT-Branche in Berlin zum Event zusammen. Das Highlight war diefestliche Gala mit der Verleihung der ersten WIN-Awards 2017. "Ichhabe mich sehr über die Nominierung gefreut. Der Kongress wirdbestimmt sehr spannend", sagte Sonja Pierer. In der Kategorie"Leadership wird eine Nominierte ausgezeichnet, die den Führungsstildes Unternehmens positiv geprägt hat, das Business vorangetrieben undsomit auch eine Vorbildfunktion übernommen hat.Karriere als Frau in der männerdominierten IT-BrancheAuf der Karriereleiter stetig nach oben: In wenigen Jahren hatSonja Pierer den Sprung von der IT-Softwareentwicklerin bis zurGeschäftsführerin einer Gesellschaft mit 1.300 Mitarbeiterngeschafft. Seit Januar 2017 ist Sonja Pierer Geschäftsführerin desPersonaldienstleisters Experis GmbH, der auf die Vermittlung vonhochqualifizierten Fachkräften spezialisiert ist. Sie hat dieTochtergesellschaft der ManpowerGroup erfolgreich transformiert undhöherwertige Skills in den Bereichen IT, Engineering, Healthcaresowie IT-Services und Direct Search in Richtung Digitalisierung,Industrie 4.0, Cloud Architektur, Embedded Systeme und IoT ausgebaut.Ihr gelang ein erfolgreicher Markenaufbau sowie eine enormeSteigerung der Sichtbarkeit.Nach ihrem Studium der Wirtschaftsinformatik an der UniversitätPassau durchlief Sonja Pierer unterschiedliche Vertriebs- undFührungspositionen bei Cisco Systems Germany sowie einem Anbieter vonCloud-Lösungen. Vor ihrem Wechsel zu Experis leitete sie als SalesDirector eines weltweiten Anbieters von IT-Dienstleistungen diestrategische Vertriebsorganisation der Region EMEA. Sie wurde als"Cisco Best Newcomer Europe" ausgezeichnet und ist ITIL- sowiePMP-zertifiziert. In ihrer Freizeit engagiert sie sich ehrenamtlichfür FidAR, eine Initiative für mehr Frauen in Aufsichtsräten.Seit Anfang August können die Leserinnen und Leser der VogelIT-Medien GmbH über die nominierten Frauen hier abstimmen:https://www.fit-kongress.de/award.htmlEin Porträtfoto von Sonja Pierer ist hier abrufbar:https://bit.ly/2M6oGXFÜber ExperisExperis ist spezialisiert auf das Recruiting und denprojektbasierten Einsatz qualifizierter Mitarbeiter in den BereichenIT, Engineering sowie Healthcare. Innerhalb von Experis ist STEGmedder Personalexperte in Medizin, Pflege, Pharmaindustrie undPädagogik. Die Spezialmarke STEGdoc betreut Fachärzte fürInterimslösungen im medizinischen Bereich. Der Personaldienstleisterist weltweit in 50 Ländern präsent und bietet ambitionierte Projektefür Berufseinsteiger, Experten und Freiberufler bei Top-Unternehmen.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 29.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Christine ProbostWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell