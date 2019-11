Sonja Klima prägte Pferdemünze aus Sterlingsilber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wien (ots) - Großes Talent als Münzprägerin ortet GD Gerhard Starsich bei SonjaKlimaSonja Klima bei Erstprägung in der Münze ÖsterreichGroßes Talent bewies Sonja Klima, die heute ihre erste Pferdemünze prägte. AmMontag, dem 25. November 2019, begrüßte Münze Österreich AG-Generaldirektor,Gerhard Starsich, die Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule, SonjaKlima, in der heimischen Münzprägestätte. Die beiden hatten sichtlich viel Spaßbei der Prägung der allerersten Münze mit dem Namen "Freunde fürs Leben"geprägt. Das Bild der 5-Euro-Münze zeigt zwei Pferde."Ich bin glücklich, dass es nach der fünf Schilling Münze wieder eine Münze mitPferden gibt, diesmal anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des LipizzanergestütPiber" so Sonja Klima.Das neuneckige Geldstück versteht sich als Beitrag zum Jubiläum des Gestüts, daszur Spanischen Hofreitschule in Wien gehört. Seit 1920 werden dort Lipizzanergezüchtet. Jährlich kommen zirka 40 Fohlen zur Welt. Dementsprechend zeigt dasMünzbild ein übermütiges Jungtier. Dahinter folgt ihm die Mutterstute.Die Münze "Freunde fürs Leben" wird es ab 11. März 2020 in zwei Varianten imHandel geben:- aus ¼ Unze Silber in einer attraktiven Verpackung mit Banderole- aus Kupfer zum Nennwert, also 5 Euro um 5 EuroDie Münzen sind Zahlungsmittel in Österreich.Die Münze erscheint rechtzeitig vor Ostern. Die Silbermünze mit österlichgestalteter Banderole sowie die Kupfermünze zum Nennwert sind netteOsterpräsente für alle Pferdeliebhaber und diejenigen, die durch eine innigeFreundschaft mit diesen wunderbaren Geschöpfen verbunden sind. Ebenso ist dieBotschaft "Freunde fürs Leben" eine nette Geschenkidee.Über die Münze Österreich AG:Mit fast 825 Jahren Geschichte ist die Münze Österreich AG mit Sitz in Wienheute eine der dynamischsten und erfolgreichsten Münzprägestätten der Welt. IhrGeschäftsmodell beruht auf vier Produktfamilien: Umlaufmünzen, Anlagemünzen ausGold, Platin und Silber, Sammlermünzen, Ronden (ungeprägte Münzplättchen) undVerlagsmedaillen aus Edelmetallen. Ihr Erfolgsrezept: Die verlässlich hoheQualität ihrer Produkte, höchste Handwerkskunst und laufende Investitionen inProduktinnovationen sowie in den modernsten Maschinenpark der Welt.Kontakt:Mag. Andrea Lang, Unternehmenssprecherin Münze Österreich AG,Andrea.lang@austrian-mint.at; Mobil: 06649629821Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112323/4449569OTS: Münze Österreich AGOriginal-Content von: Münze Österreich AG, übermittelt durch news aktuell