Sonic Automotive: Wirklich?

Sonic Automotive, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhandel", notiert aktuell (Stand 14:29 Uhr) mit 29.14 USD mehr oder weniger unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sonic Automotive einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sonic Automotive jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Sonic Automotive-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Sonic Automotive-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (21 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -27,93 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 29,14 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Sonic Automotive eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,26 und liegt mit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 37,69. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Sonic Automotive auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Sonic Automotive schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,37 % und somit 2,52 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,89 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".