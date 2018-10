SonicWall tritt mit neuer Führungsspitze an und verstärkt den Vertrieb in der Region Central Europe

München (ots) - SonicWall stellt sich in der Region Central Europepersonell neu auf: Der Sicherheitsspezialist ernennt Jan PatrickSchlögell zum Regional Director Central Europe. Seine Aufgabe ist es,die starken Beziehungen zum indirekten Vertriebskanal in der RegionDACH weiter auszubauen und zu vertiefen. Michael Struss bekleidet absofort die neu geschaffene Position des Enterprise Sales DirectorsCentral Europe. Dabei verantwortet er den Auf- und Ausbau desindirekten Geschäfts mit Large und Key Accounts.SonicWall, ein weltweit führender Anbieter vonSicherheitslösungen, der bereits heute mehr als eine MillionNetzwerke absichert, ernennt Jan Patrick Schlögell zum RegionalDirector Central Europe und überträgt Michael Struss die neugeschaffene Position des Enterprise Sales Directors Central Europe.Der bisherige Regional Director Central Europe Sven Janssen hatSonicWall verlassen, um sich neuen, beruflichen Herausforderungen zuwidmen.Vertriebs- und Channelaktivitäten in neuer HandJan Patrick Schlögell ist ab sofort Regional Director CentralEurope bei SonicWall und Teil des Führungsteams in der Region EMEA.Er verantwortet damit sämtliche Vertriebs- und Channelaktivitäten fürDeutschland, Österreich und die Schweiz. Zu seinen Aufgaben zählendie Gewinnung neuer Partner, der Ausbau bestehender Partnerschaften,die Umsetzung des SonicWall SecureFirst-Partnerprogramms sowie dieFörderung des gemeinsamen Wachstums.Jan Patrick Schlögell bringt in seine neue Rolle bei SonicWallmehr als zehn Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mitChannel-Partnern und Distrubutoren ein. In den vergangenen sechsJahren bei SonicWall bekleidete er die Positionen des Channel AccountManagers, des Territory Managers sowie des Senior Channel SalesManagers und verantwortete zuletzt den Ausbau des Channel-Geschäftsin Deutschland. Zuvor arbeitete der Vertriebsspezialist alsTeamleader für das Neukundengeschäft bei der Sophos GmbH sowie inverschiedenen Führungspositionen für den Dialogcenter-SpezialistenExciting Communication, wo er für Anbieter wie DELL, RICOH, DeutscheTelekom und Borland tätig war."SonicWall brachte in den vergangenen zwölf Monaten 24 neueProdukte auf den Markt und ist heute eines der vertrauenswürdigstenCybersecurity-Unternehmen der Welt. Wir können heute in der RegionDACH eine Basis von über 1.000 aktiv kaufenden Partnern vorweisen.Das ist eine Steigerung von 20 Prozent in den vergangenen neunMonaten", erklärt Jan Patrick Schlögell, Regional Director CentralEurope bei SonicWall. "Die Gründe hierfür sind zum einen daserfolgreiche und lukrative SonicWall SecureFirst-Partnerprogramm, zumanderen unser fortschrittliches Lösungsportfolio mit der SonicWallCapture Cloud-Plattform für ein integriertes und automatisiertesSicherheitsmanagement. Nicht zuletzt sind wir mit Innovationen wieRTDMI der einzige Sicherheitsanbieter, der Schwachstellen wieSpectre, Meltdown oder EternalBlue in Echtzeit stoppen kann. Ichfreue mich sehr, die Position des Regional Directors in einerspannenden Zeit mit so zahlreichen positiven Entwicklungen übernehmenzu dürfen."Ausbau und Koordination der Vertriebsaktivitäten auf KundenebeneMichael Struss bekleidet ab sofort die neu geschaffene Positiondes Enterprise Sales Directors Central Europe bei SonicWall. Indieser Funktion wird er künftig den Auf- und Ausbau derVertriebsaktivitäten mit großen Unternehmen koordinieren und dank desDirect Touch-Modells gemeinsam mit neuen wie auch bestehendenPartnern das Enterprise-Business weiterentwickeln."Ich freue mich, für einen etablierten Security-Spezialisten tätigzu werden, der sich durch Channel-Treue auszeichnet und über eingroßartiges Partnernetzwerk verfügt. Als Enterprise Sales Directorist es mein Anspruch, einen engen und lösungsorientierten Kontakt zugroßen Unternehmen auf- und auszubauen und Enterprise-Kunden -gemeinsam mit unseren Partnern - herausragende Lösungen für sichereIT-Infrastrukturen anzubieten", erläutert Michael Struss, EnterpriseSales Director Central Europe bei SonicWall.Michael Struss blickt auf 30 Jahre Vertriebs- undFührungserfahrung in der IT- und IT-Security-Branche zurück. Erbegann seinen Berufsweg im Jahr 1988 im internationalen Team vonMicrosoft in Redmond. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arbeiteteder erfahrene Manager für zahlreiche große Software- undHardware-Hersteller wie Santa Cruz Operations und Sun Microsystems,wo er für das Key Account-Geschäft zuständig war. Darüber hinausverantwortete er als Managing Director erfolgreich den Aufbau vonMcAfee in der Region DACH. Zu seinen weiteren beruflichen Stationenzählten ActivIdentity, Entrust und Micro Focus. Zuletzt war derNiedersachse als Territory Manager für DACH, Benelux und Osteuropabei Silent Circle, einem Anbieter von sicherenKommunikationslösungen, tätig."Wir freuen uns sehr, mit Jan Patrick Schlögell die Position desRegional Directors Central Europe mit einem erfahrenen Manager ausden eigenen Reihen besetzen zu können und gleichzeitig mit MichaelStruss einen neuen Enterprise Sales Director Central Europe bei unsbegrüßen zu dürfen. Ich bin überzeugt davon, dass beide Manager dankihrer langjährigen Erfahrung im Vertrieb, ihrer fachlichen Kompetenzund ihrer Dynamik unsere aktuelle positive Unternehmensentwicklungweiter fortsetzen werden", ergänzt Michael Berg, Executive DirectorEMEA Sales bei SonicWall. "Wir bedauern Sven Janssens Entscheidung,SonicWall zu verlassen, und bedanken uns für seinen Einsatz, seineerfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren und die gewinnbringendeZusammenarbeit. Er hat mit seinem Engagement und Know-how die Basisfür eine weitere, positive Entwicklung geschaffen. Hier geht es zum Bildmaterial:
- Jan Patrick Schlögell, Regional Director Central Europe beiSonicWall: http://ots.de/F30X75 Patrick Schloegell_SonicWall.jpg
- Michael Struss, Enterprise Sales Director Central Europe beiSonicWall: http://ots.de/v1uVmE Struss_SonicWall.jpeg Diese Produkte in Kombination mit denLeistungen der Partner unterstützen heute mehr als 500.000Unternehmen und Organisationen in mehr als 200 Ländern dabei,Sicherheitsrisiken unmittelbar und automatisch zu erkennen undSicherheitsvorfälle zu vermeiden. So können sie effektiver arbeitenund müssen sich weniger Gedanken um ihre Sicherheit machen. WeitereInformationen finden Sie auf www.sonicwall.com.