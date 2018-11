SonicWall schützt hybride Cloud-Umgebungen für Unternehmen jeder Größenordnung

München (ots) - SonicWall erweitert die Capture Cloud Platform umwichtige Funktionen: Die Plattform für das automatisierte undintegrierte Sicherheitsmanagement bietet jetzt Zero-Touch Deployment,Secure SD-WAN, unternehmensspezifische Threat Intelligence sowie einevirtuelle Next-Generation Firewall für Public Clouds.SonicWall, ein weltweit führender Anbieter vonSicherheitslösungen, der bereits heute mehr als eine MillionNetzwerke absichert, erweitert die Capture Cloud Platform um neueFunktionalitäten. Hierzu zählen Zero-Touch Deployment sowie SecureSD-WAN (Software-defined WAN), die für verteilte Unternehmen undOrganisationen mit hybriden Cloud-Umgebungen entwickelt wurden. DerSicherheitsspezialist erweitert zudem das Capture Security Center umeine Risikoanzeige, die unternehmensspezifische Informationen zuBedrohungen und Risikobewertungen in Echtzeit anzeigt, sowieHyper-V-, Azure- and AWS-Unterstützung für die virtuelleFirewall-Serie bietet."Unternehmen investieren in Hybrid-Cloud-Strategien, um dieVorteile der Public Clouds und Private Clouds konsequent nutzen zukönnen. Dies erfordert jedoch Lösungen, die eine einfache und vorallem sichere Migration in die Cloud unterstützen", erklärt BillConner, President und CEO von SonicWall. "Ganz gleich, ob Unternehmenvon anbieterspezifischen Leistungen profitieren, ihre Kosten fürpersonelle Ressourcen senken oder Compliance-Standards erfüllenmöchten - SonicWall unterstützt eine sichere Migration, schafftgleichzeitig mehr Transparenz und verbessert die Kontrolle über ihregesamte IT-Infrastruktur."Geringere Kosten dank Zero-Touch DeploymentDank SonicWall Zero-Touch Deployment können Unternehmen dieFirewall-Hardware an neuen Standorten schnell und sicherkonfigurieren, ohne dass hierfür hochqualifizierte undkostenintensive personelle Ressourcen vor Ort erforderlich sind.Sobald neue Lösungen an entfernten Standorten in das Netzwerkeingebunden werden, können Administratoren lokale und verteilteNetzwerke über eine einzige Oberfläche ("Single Pane of Glass")verwalten und das Capture Security Center, SonicWalls cloudbasierteManagement- und Analyse-Plattform, nutzen."Wir freuen uns sehr über SonicWalls Erweiterungen Zero-TouchDeployment und SD-WAN. Cerdant vertreibt SonicWalls Next-GenerationFirewalls seit über 15 Jahren. Diese neuen Ergänzungen ermöglichenuns eine noch schnellere und einfachere Bereitstellung bei Kunden",ergänzt Joshua Skeens, Vice President Technology and Operations beiCerdant. "Das zentrale Cloud-Management mit diesen neuen Funktionenträgt dazu bei, die Arbeitskosten erheblich zu senken."Um Kabelsalat und die mit PoE-Injektoren und PoE-Switchesverbundene Komplexität zu reduzieren, führt der Sicherheitsspezialistdie Unified Threat Management Firewalls SonicWall TZ300P and TZ600Pein, die angebundene PoE-/PoE+-fähige Geräte direkt mit Stromversorgen. Hierzu zählen drahtlose Access Points,Point-of-Sale-Terminals, Drucker, Kameras und andere IP-Geräte.Sichere Nutzung von öffentlichen NetzenDank der hohen Sicherheit, die SonicWalls Lösungen erwiesenermaßenbieten, können Unternehmen jetzt auch SD-WAN und damit bereitsverfügbare, kostengünstige öffentliche Internet-Dienste nutzen. Sokönnen sie die Komplexität und die Kosten senken, die für den Aufbauverteilter, privater Netzwerke auf Basis der MPLS-Technologieanfallen."SD-WAN ist eine äußerst effektive Technologie für verteilteUnternehmen und Organisationen wie Einzelhändler, Banken,Produktionsunternehmen oder Bildungseinrichtungen, um einerseits dieLeistung und Zuverlässigkeit zu erhöhen und andererseits denoperativen Aufwand zu senken", erläutert Mike Fratto, Analyst bei451-Research. "Aus der direkten Nutzung des vernetzten öffentlichenInternets ergeben sich für Unternehmen jedoch auchSicherheitsherausforderungen. Damit SD-WAN eine tragfähigeAlternative zu privaten WANs darstellen kann, müssen Unternehmensicherstellen, dass sie in ihren Niederlassungen und an entferntenStandorten dasselbe Maß an Sicherheit - seien es Kontrollmechanismenoder die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien - gewährleistenkönnen wie in ihrem Data Center. Integrierte Sicherheitsfunktionenfür SD-WAN gelten für die meisten Unternehmen, die diese Technologienutzen möchten, als Schlüsselfaktoren für den Einsatz."SonicWall Secure SD-WAN ist eine neue Funktion von SonicOS 6.5.3,dem Betriebssystem für SonicWalls Next-Generation Firewalls. DieseFunktion ermöglicht es verteilten Unternehmen, Niederlassungen undentfernte Standorte für den Datenaustausch sicher anzubinden,maximale Stabilität zu gewährleisten und die Performance fürAnwendungen und Dienste zu verbessern.SonicWall Secure SD-WAN stellt dank des intelligenten Failovers,des anwendungsbasierten Lastausgleichs und derQuality-of-Service-Funktionen (QoS) eine konsistente Leistung undVerfügbarkeit für geschäftskritische Applikationen undSaaS-Anwendungen sicher.Unternehmensspezifische Bedrohungsanalyse und RisikobewertungDie steigende Zahl an Anwendungen, Endpunkten, mobilen Geräten undDatenbanken in kleinen, mittleren und großen Unternehmen hat aucheine größere Angriffsfläche für Cyberkriminelle zur Folge. Um diesezu minimieren, bietet das SonicWall Capture Security Center eineRisikoanzeige an, die eine datengesteuerte Analyse zu den sichständig verändernden Angriffsvektoren liefert und dabei Netzwerke,das Internet, Clouds, Anwendungen, Endpunkte, mobile Geräte undDatenbanken einschließt.Da kein Unternehmen wie das andere ist, liefert SonicWallsRisikoanzeige unternehmensspezifische Bedrohungsinformationen undRisikobewertungen, die an die individuelle Unternehmenssituationenund -umgebung angepasst sind, und dank derer zielgerichteteAbwehrmaßnahmen unmittelbar eingeleitet werden können.Um die unternehmerischen und sicherheitsrelevanten Zielsetzungenzeitnah und effizient zu steuern, werden die erstelltenRisikoeinstufungen und die Bedrohungsszenarien auf Basis vonLive-Bedrohungsdaten in Bezug auf die möglichen Abwehrmechanismenkontinuierlich aktualisiert. Unternehmen können diese Bewertungen fürihre Planungen hinsichtlich der Sicherheitswirksamkeit, für dieKonzeption ihrer Sicherheitsrichtlinien sowie für ihreBudgetentscheidungen nutzen.Virtuelle Firewalls für Cloud-UmgebungenDie SonicWall Capture Cloud Platform bietet maximale Sicherheitfür Unternehmen jeder Größenordnung und stellt den Funktionsumfangder virtuellen Next-Generation Firewalls jetzt auch fürCloud-Umgebungen zur Verfügung. Dies umfasst dieVirtualisierungstechnik Hyper-V sowie die Plattformen Azure und AWSfür die Firewall-Serie NSv.Ein zusätzlicher Vorteil für neue wie auch bestehende Kunden: Wennsie die Next-Generation Firewalls der Serien NSa or NSsp imZusammenspiel mit den Diensten Advanced Gateway Security Suite (AGSS)oder Comprehensive Gateway Security Suite (CGSS) nutzen, können sieeine SonicWall NSv-Firewall ein Jahr lang kostenfrei einsetzen.SonicWall Zero-Touch Deployment ist ab sofort verfügbar. DieTZ300P-Serie, TZ600P und SonicOS 6.5.3 mit Secure SD-WAN werden abDezember 2018 verfügbar sein.Die Pressemeldung finden Sie unter folgendem Link:http://ots.de/5E9P9X sichert hybride Cloud-Umgebungen ab.pdfHier geht es zum Bildmaterial:- Leistungsmessungen für SD-WANs: Latenzen, Jitter, Paketverlust:http://ots.de/eAfiv3- SonicWall Secure SD-WAN ist eine neue Funktion von SonicOS6.5.3.:http://ots.de/dgxgQY- Die Firewalls der SonicWall TZ Series eignen sich fürUnternehmen, die einen Enterprise-Class-Netzwerkschutzbenötigen:http://ots.de/qfvLRCSonicWall - das UnternehmenSeit mehr als 27 Jahren bekämpft SonicWall Cyberkriminalität undschützt kleine, mittelständische und große Unternehmen weltweit.Gestützt durch die Forschungsarbeit der SonicWall Capture Labs unddurch die beeindruckende Expertise der mehr als 26.000Channel-Partner weltweit, sichert SonicWall mehr als eine MillionUnternehmens- und mobile Netzwerke, E-Mails, Anwendungen und Datenmit den preisgekrönten Lösungen für die Erkennung und Abwehr vonBedrohungen in Echtzeit ab. Diese Produkte in Kombination mit denLeistungen der Partner unterstützen heute mehr als 500.000Unternehmen und Organisationen in mehr als 215 Ländern dabei,Sicherheitsrisiken unmittelbar und automatisch zu erkennen undSicherheitsvorfälle zu vermeiden. So können sie effektiver arbeitenund müssen sich weniger Gedanken um ihre Sicherheit machen. WeitereInformationen finden Sie auf www.sonicwall.com.Pressekontakt:griffity GmbHSusanne GarhammerTel.: 0171/685 74 48E-Mail: susanne.garhammer@griffity.deHanns-Schwindt-Str. 8D-81829 MünchenInternet: http://www.griffity.degriffity GmbHEvi GarabedTel.: 089/43 66 92-0E-Mail: evi.garabed@griffity.deHanns-Schwindt-Str. 8D-81829 MünchenInternet: http://www.griffity.deOriginal-Content von: SonicWALL, übermittelt durch news aktuell