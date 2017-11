Sondierungsgespräche zum Verkehr: VCD fordert Klima- und Gesundheitsschutz

Berlin (ots) - Jamaika muss umweltschädliche Subventionen abbauen,Investitionen in Bahn und Fahrradinfrastruktur anheben, BlauePlakette und Tempo 30 Innerorts einführen - Wirtschaft profitiert vonKlimaschutz und UmwelttechnikDie künftige Bundesregierung muss den CO2-Ausstoß aus dem Verkehrdeutlich senken und Bürgerinnen und Bürger besser vor Schadstoffenschützen. Dies fordert der ökologische Verkehrsclub VCD anlässlichder heutigen Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen zumVerkehr. Die künftigen Koalitionäre sollten sich klar für eineVerkehrspolitik aussprechen, die ambitionierte CO2-Grenzwerte für Pkwund Lkw, mehr Investitionen in den Bahn- und Radverkehr und Tempo 30als Regelgeschwindigkeit in Ortschaften beinhaltet. Umwelt- undklimaschädliche Subventionen wie die Steuerminderung für Diesel-Pkwoder die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge müsstenabgeschafft werden, so der VCD.Wasilis von Rauch, VCD-Bundesvorsitzender: "Angesichts dersteigenden Treibhausgase aus dem Verkehr und der anstehendenWeltklimakonferenz in Bonn braucht es ein deutliches BekenntnisDeutschlands zu mehr Klimaschutz im Verkehr. Die Verkehrspolitikbestand bislang hauptsächlich daraus, Straßen zu bauen und denschmutzigen Diesel am Leben zu halten. Das geht besser. Einezukunftsfähige Verkehrspolitik stellt die Gesundheit der Menschen undden Klimaschutz in den Mittelpunkt indem sie Bus-, Bahn-, Rad- undFußverkehr stärkt".Im Verkehr tragen Subventionen in Höhe von rund 30 Milliarden Eurojährlich zur Belastung der Umwelt bei. Rund zwölf Milliarden Euroentfallen auf den Flugverkehr, die Steuerminderung für den Dieselkostet rund sieben Milliarden, das Dienstwagenprivileg über dreiMilliarden Euro pro Jahr. "Umweltschädliche Subventionenverschlimmern die Luftverschmutzung durch Dieselfahrzeuge undverzerren den Wettbewerb zu Lasten der Bahn und andererumweltfreundlicher Verkehrsmittel. Streicht die künftigeBundesregierung diese Subventionen, bringt das diemenschenfreundliche Verkehrswende in Gang", sagt von Rauch.Der VCD fordert die Jamaika-Koalition auf, den Abgasskandalrückhaltlos aufzuklären und Betrügereien zu bestrafen. Um dieLuftqualität in den Städten zu verbessern, müssten die Autoherstellerauf eigene Kosten Diesel-Pkw mit einer echten Hardware nachrüsten.Die Blaue Plakette sei für Städte der beste Weg, um Fahrverbote fürsaubere Pkw verhindern zu können. Bei den anstehenden Verhandlungenauf EU-Ebene über einen neuen CO2-Grenzwert für Pkw sollteDeutschland Motor statt Bremser sein und sich für Grenzwerte von 70Gramm CO2 pro Kilometer im Jahr 2025 und 35 bis 45 Gramm CO2 im Jahr2030 einsetzen.Gerd Lottsiepen, verkehrspolitischer Sprecher des VCD:"Abgasstandards schwächen die Automobilindustrie nicht, sondernstärken sie. Nur mit sauberen Antrieben und einer Strategie zurNull-Emission wird die deutsche Autoindustrie auch in Zukunftwettbewerbsfähig sein. Hört die Jamaika-Regierung jetzt auf dasJammern der Autobosse wegen angeblich zu hoher Auflagen, wirdDeutschland in den internationalen Klimaverhandlungen völligunglaubwürdig. Und der Abgasskandal bleibt uns noch lange erhalten."Der VCD fordert, dass die schwarz-gelb-grüne Koalition der Bahnals Zugpferd der Verkehrswende deutlich mehr Investitionenbereitstellt. Es gibt immer mehr Engpässe im Schienennetz, über 1100dringend erneuerungsbedürftige Eisenbahnbrücken und zu wenigAusweichstrecken. Die künftige Bundesregierung sollte die Investitionin das Schienennetz von aktuell etwa fünf Milliarden Euro pro Jahr imersten Schritt auf mindestens 7,5 Milliarden Euro erhöhen. Für einattraktiveres Bahnangebot muss die Jamaika-Koalition denDeutschland-Takt einführen - ein deutschlandweiter Taktfahrplan mitmehr Verbindungen und weniger Umsteigezeiten. Zudem sollten dieKoalitionäre die Trassenpreise im Schienengüter- und imPersonenverkehr halbieren, um den Wettbewerbsnachteil desBahnverkehrs gegenüber dem Straßenverkehr abzubauen.Auch der Radverkehr braucht aus Sicht des VCD viel mehrpolitischen Rückenwind. Dazu gehört, die aktuellen Mittel für Radwegeentlang von Bundesverkehrswegen sowie für Radschnellwege von derzeit125 Millionen Euro auf mindestens 400 Millionen Euro pro Jahranzuheben. Hindernisse zur Förderung des Radverkehrs solltenbeseitigt und Fahrrädern, E-Bikes und Lastenrädern deutlich mehrPlatz auf den Straßen eingeräumt werden."Die Verkehrswende zielt nicht nur auf saubere Luft undKlimaschutz ab, sondern auf die Lebensqualität in den Städten und dieGleichberechtigung aller Verkehrsmittel. Ein Riesenschritt wäre es,die verstaubten Straßenverkehrsgesetze aus dem letzten Jahrhundert zumodernisieren. Sie haben die Flüssigkeit des Autoverkehrs, aber nichtden Klimaschutz und die Lebensqualität der Menschen als Maxime", sagtWasilis von Rauch.