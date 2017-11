Sondierungsgespräche: Positionen des VDIK zu 'Wirtschaft/Verkehr'

Bad Homburg (ots) - Anlässlich der Sondierungsgespräche zu denbevorstehenden Koalitionsverhandlungen verdeutlichen dieinternationalen Kraftfahrzeughersteller noch einmal ihre Positionenzum Themenblock 'Wirtschaft/Verkehr'.VDIK-Präsident Reinhard Zirpel unterstreicht: "DieAufrechterhaltung und Förderung einer bezahlbaren individuellenMobilität durch die Beseitigung von Infrastrukturengpässen hatPriorität. Die Verkehrsinfrastruktur ist und bleibt eine wichtigeVoraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand inDeutschland."Die wesentlichen Positionen sind:- Verstärkung der Zweckbindung der aus dem Straßenverkehrgenerierten Einnahmen (Mineralölsteuer, MwSt. auf Mineralölsteuer,Kfz-Steuer und Lkw-Maut) für die Straßeninfrastruktur und Schaffungentsprechender Transparenz- Priorisierung der Erhaltung des Straßennetzes; Aus- und Neubaubei nachgewiesenem Bedarf- Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 zur Vermeidung vonEngpässen bei der Planung und Genehmigung der Projekte- Schaffung technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen für diestufenweise Einführung des automatisierten Fahrens unter Beachtungder gesellschaftlichen Akzeptanz und der Datenschutzanforderungen- Ermöglichen der digitalen Vernetzung des Automobils durch dieVerbesserung der Netzabdeckung Mobilfunk in Deutschland und dieschnellstmögliche, flächendeckende Einführung des 5G-Funknetzesentsprechend der 5G-Strategie des Bundeskabinetts- Beibehaltung der Entfernungspauschale für Berufspendler undmoderate Erhöhung in Richtung der tatsächlichen Mobilitätskosten- Verzicht auf ein generelles Tempolimit auf Autobahnen für Pkwund leichte Nutzfahrzeuge- Ablehnung einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30km/h in Städten- Freier Welthandel, kein Protektionismus, keine Diskriminierungvon Marktteilnehmern- Stärkung des EU-Binnenmarktes- Weitere Harmonisierung (möglichst weltweit) aller dasKraftfahrzeug betreffenden Vorschriften und RegelungenPositionen des VDIK zu allen politischen Bereichen stehen auf derVDIK Website www.vdik.de zum Download bereit.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner:Thomas BöhmLeiter Referat Presse/PR/MessenTelefon: 06172/98 75 35Telefax: 06172/98 75 46E-Mail: boehm@vdik.deOriginal-Content von: Verband d. Int. Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK), übermittelt durch news aktuell