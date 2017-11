Sondierungsgespräche: BLL fordert Stärkung des ländlichen Raums

Berlin (ots) - Anlässlich der Sondierungsgespräche zum ThemaLandwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz fordert der Bund fürLebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) alsSpitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft dieGesprächsteilnehmer zu einer Stärkung des ländlichen Raums und einerBetrachtung der Wertschöpfungskette als Gesamtheit auf:"Ernährungspolitik ist die Wirtschaftspolitik des ländlichen Raums",erklärt BLL-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff: "Ohne denländlichen Raum, seine Landwirtschaft und das dort ansässigeproduzierende Gewerbe hätten Städter ein Versorgungsproblem. DieseWirtschaftsleitung muss endlich anerkannt werden."Zudem müsse die Wertschöpfungskette für Lebensmittel und Ernährungimmer als Einheit gesehen werden und dazu gehören auch Fragen desgesundheitlichen Verbraucherschutzes. "Wenn es um die Sicherheit vonLebensmitteln geht, geht es auch um fachliche Fragestellungen, dieeiner wissenschaftlich fundierten Antwort bedürfen. KomplexeSachverhalte wie Fipronil müssen auch künftig in einerMinisteriumshand bleiben, um schnell, kompetent und zielgerichtetbehandelt zu werden", so Minhoff.Minhoff fordert zudem insbesondere die FDP dazu auf, die Positionder Lebensmittelwirtschaft als drittgrößter WirtschaftszweigDeutschlands zu stärken: "5,3 Millionen Beschäftigte, das sind zwölfProzent aller Erwerbstätigen, und über 700.000 Betriebe, vorwiegendklein und mittelständisch - unsere Stimmen sind entscheidend. DieLebensmittelbranche ist einer der treibenden WirtschaftsmotorenDeutschlands, deshalb fordern wir eine angemessene Berücksichtigungunserer Interessen."Minhoff mahnt weiterhin vor einem Regulierungswahn: "Aus denVeggie-Day-Erfahrungen haben hoffentlich alle gelernt. Wir lehneneine Marktlenkung durch den Staat ab. Wir wollen wederRezepturvorgaben noch Werbebeschränkungen oder -verbote. AuchStrafsteuern auf bestimmte Nährstoffe, so wie sie dieVorfeldorganisationen der Pharmaindustrie, die Deutsche DiabetesGesellschaft und Co., vehement fordern, lehnen wir kategorisch alsnicht zielführend ab. Wir setzen auf die Prinzipen derMarktwirtschaft, eine freiheitliche Gesellschaft und Aufklärung."Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Christoph MinhoffHauptgeschäftsführerClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-135, Fax: +49 30 206143-235E-Mail: cminhoff@bll.dePressekontakt:BLL-ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaTel.: +49 30 206143-127, Fax: +49 30 206143-227E-Mail: mstruck@bll.de, Internet: www.bll.deTwitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:www.facebook.com/BLL.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell