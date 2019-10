Sonderzins bei der Finanzierung von Elektroautos / Bis Ende 2019 können Mitglieder neue und gebrauchte Elektrofahrzeuge mit einem Zinssatz von 2,39 Prozent finanzieren (FOTO)

München (ots) -(ADAC SE) Im vierten Kalenderquartal 2019 bietet die ADAC SE eineSonderfinanzierung für Elektroautos und Hybridfahrzeuge an.Mitglieder des Mobilitätsclubs erhalten dabei für die Finanzierungvon elektrischen Fahrzeugen sowie von Hybriden und Plug-In-Hybrideneinen laufzeitunabhängigen Zinssatz von 2,39 Prozent. Dieser gilt fürNeu- und Gebrauchtfahrzeuge. Das Angebot kommt von der ADACFinanzdienste GmbH in Kooperation mit der Bank11."Unser Finanzierungsangebot ist ein weiterer Beitrag, um mehr ADACMitglieder elektrisch auf die Straße zu bringen. Neben unserengünstigen Angeboten für das Leasing und das Laden von Elektroautossoll der Sonderzins ein zusätzlicher Anreiz sein, um bei der nächstenAnschaffung eines Fahrzeuges die Elektromobilität in Erwägung zuziehen", sagte Jörg Helten, Vorstand der ADAC SE für Finanzen undDienstleistungen.Bei seiner Mobilitätsoffensive "Wir machen Deutschland e-mobil"bietet der ADAC als führender Mobilitätsdienstleister aktuelleInformationen und zahlreiche Beratungs- und Dienstleistungen rund umElektromobilität an.Produktangebot Details zum Sonderkredit finden Sie unter:http://ots.de/1iPkJ4Die Sonderkonditionen für die Fahrzeugfinanzierung können ADACMitglieder während des Aktionszeitraums vom 15. Oktober 2019 bis zum31. Dezember 2019 in allen ADAC Geschäftsstellen und telefonischunter Tel. 089 76 76 15 08 beantragen. Wie bei allen ADACAutokrediten können Laufzeit und Kreditsumme nach Bedarf mit oderohne Schlussrate gewählt werden, Sondertilgungen sind für ADACMitglieder jederzeit kostenfrei möglich.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH,der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Alswachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018hatte die ADAC SE rund 3500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 108,0 Mio. Euro.Pressekontakt:Alexander MachowetzE-Mail: alexander.machowetz@adac.deTelefon: 089 7676 5842Fax: 089 7676 2156Original-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell