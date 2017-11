Sonderwunsch Meister GmbH holt sich 6-stelliges Investment! - ANHÄNGE

Markus Ertler, Christiane Weissenborn und Susanne Gulz steigenbei Sonderwunsch Meister ein.Wien (ots) - "Ich freue mich sehr, dass wir mit Mag. Susanne Gulz,Mag. Christiane Weissenborn und Markus Ertler nicht nur dreiInvestoren an Bord holen konnten, sondern auch drei Persönlichkeiten,die uns mit ihrem Know How und ihrem Netzwerk ein ganzes Stück voranbringen werden", sagt Milan Zahradnik, Founder und CEO der AnfangSeptember gegründeten Sonderwunsch Meister GmbH."Als wir Anfang 2016 starteten, war für mich nach einem JahrVorbereitung und dem geglückten 'proof of concept' und 'proof ofmarket' klar, dass ich nur mit ganz bestimmten Partnern meine Zieleüber die nächsten Jahre hinweg verwirklichen möchte und dass es zuBeginn nicht nur um ein reines Investment gehen wird. Deshalb freutes mich umso mehr sogenanntes 'smart money' in unser Start-up holenzu können, um auf diesem Weg eine optimale Ausgangssituation fürunsere nächsten Maßnahmen zu gewährleisten."Zwtl.: Österreich, Deutschland, SchweizDie D-A-CH Region stellt die Länder dar, in denen wir in dennächsten beiden Jahren weiter Fuß fassen möchten. Unter andereninteressieren uns vor allem die stark wachsenden Städte Wien, Berlin,Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München. Im Fokus stehen Wohnbau imfreifinanzierten Eigentum und Kapital- bzw. Vorsorgeprojekte. Indiesen Bereichen konnten wir bereits Projekte in Wien, Linz undBerlin umsetzen.Zwtl.: Die gesamte Kommunikationskette abdeckenWas kann der Sonderwunsch Meister jetzt eigentlich genau? Wie derName schon verrät, liegt die Sonderwunschabwicklung von Wohnprojektenim Fokus. Wobei wir mit unserer SaaS (Software as a service)basierten Lösung vor allem bei der Kommunikation und der Organisationansetzen. Im Vordergrund stehen die Digitalisierung des gesamtenProzesses und die Kommunikationskette zwischen Wohnungskäufer undBauträger, bzw. Projektentwickler. Das beginnt im Grunde genommenbereits bei der Vermarktung und geht über die Sonderwunsch-Abwicklungbis zur Wohnungsübergabe bzw. der Gewährleistung der einzelnenWohnungen.Zwtl.: Kosten und Aufwand beim Bauträger minimierenDurch diverse Features, wie dem Grundriss Planer, demFristen-Management oder der Message Box, stehen dem Bauträger vieleMöglichkeiten zur Verfügung seine Prozesse in Sachen Organisation undKommunikation weiter zu optimieren. Wir sehen bereits nach den erstenProjekten, welches Potential für den Bauträger in einer optimiertenSonderwunsch-Abwicklung steckt und welche positiven Auswirkungen dasauch auf die Wohnungskäufer hat.Zwtl.: Mehr Transparenz für den Wohnungskäufer durch InformationDer Wohnungskäufer, ob nun als Eigennutzer oder Anleger,profitiert vor allem durch die verbesserte Kommunikation undDokumentation. Gerade bei einem etwas komplexeren Thema, wie derSonderwunsch-Abwicklung ist Transparenz nicht nur für den Käuferwichtig, sondern auch in weiterer Konsequenz dem Bauträger ein großesAnliegen, der immer an einem zufriedenen und gut informierten Kundeninteressiert ist.[https://www.youtube.com/watch?v=1Om_fuEUljU](https://www.youtube.com/watch?v=1Om_fuEUljU)Rückfragehinweis:Milan ZahradnikGründer/CEOSonderwunsch Meister GmbHFleischmarkt 1/61010 Wien, ÖsterreichE. mz@sonderwunsch-meister.comT. 0043 1 361 01 01 - 100W. www.sonderwunsch-meister.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30578/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Sonderwunsch Meister GmbH, übermittelt durch news aktuell