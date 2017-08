Sonderumfrage Edelman Trust Barometer: Dramatischer Absturz - Deutsche entziehen Institutionen massiv Vertrauen (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Stimmungslage in Deutschland hat sich nach Flüchtlingskriseund Brexit nicht stabilisiert, sondern dramatisch verschlechtert.Noch nie in den vergangenen 17 Jahren haben die Institutionen inDeutschland in so kurzer Zeit so massiv an Vertrauen eingebüßt. Vorder Bundestagswahl zeigen sich die Deutschen tief gespalten, ob siepolitische Kontinuität oder einen Führungswechsel wollen. Das sindzentrale Ergebnisse der aktuellen Sonderausgabe Deutschland desEdelman Trust Barometers, der größten globalen Umfrage zum ThemaVertrauen in Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs),Wirtschaft und Medien.Auf den ersten Blick brachten die letzten Monate Anzeichen füreine Beruhigung der politischen Lage: Drei Landtagswahlen stopptenden Aufstieg des Populismus. Der Anteil der Menschen, die das ThemaImmigration beunruhigt, ging zurück (von 48 auf 41 Prozent). AuchKorruption, die Folgen der Globalisierung und eine Erosion dersozialen Werte fürchten die Deutschen deutlich weniger als 2016.Aber der Schein trügt, in den Deutschen brodelt es: Jeder Zweiteist überzeugt, vom System im Stich gelassen zu werden (49 Prozent).Der Einbruch des Vertrauens in die zentralen Institutionen hat sichin den vergangenen Monaten erheblich beschleunigt: Nur noch 36 (statt43) Prozent der Deutschen vertrauen den Unternehmen, die Medienkommen nur noch auf 34 (statt 42) Prozent. Den NGOs vertrauen nunsogar weniger als ein Drittel der Menschen (31 statt 39 Prozent). Beider Regierung sind es nun 36 (statt 38) Prozent.Susanne Marell, CEO von Edelman.ergo: "Der massive Einbruch desVertrauens in die Institutionen ist nicht gestoppt, dieAbwärtsspirale legt sogar an Fahrt zu. Das gefährdet dieFunktionsfähigkeit des Systems und den Handlungsspielraum von Politikund Wirtschaft." Die Deutschen wollen vor allem eins: MehrStabilität. Aber sie sind tief gespalten, was der beste Weg dahinist: Eine Hälfte (52 Prozent) will Kontinuität der politischenFührung. Die zweite Hälfte (48 Prozent) fordert den politischenFührungswechsel.Dieser dramatische Vertrauensverlust wird zum existentiellenProblem für die deutsche Wirtschaft. Eine große Mehrheit spricht sichmittlerweile für mehr Regulierung und Protektionismus aus. So fordernzwei Drittel (66 Prozent) der Deutschen von der Regierung den Schutzheimischer Arbeitsplätze und Branchen - auch wenn das langsameresWachstum bedeutet."Als Kommunikationsexperten haben wir klare Empfehlungen. DieUnternehmen müssen eine deutlich aktivere Rolle in der Gesellschaftspielen. Das erwarten die Menschen. Soziale Verantwortung mussKernelement jeder Geschäftsstrategie sein. Nur so können dieUnternehmen verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und ihre Licence tooperate sichern", so Susanne Marell.Über das Edelman Trust BarometerDas Edelman Trust Barometer ist eine jährliche Studie zu Vertrauenin Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Unternehmen undMedien, die bereits zum 17. Mal durchgeführt wurde. Die Umfrage wurdevon der Marktforschungsfirma Edelman Intelligence entwickelt. DieDatenerhebung erfolgte mittels 25-minütiger Online-Interviews. DerErhebungszeitraum des initialen Datensatzes lag zwischen dem 13.Oktober und 16. November 2016. Für das Edelman Trust Barometer 2017wurden in 28 Ländern jeweils 1.150 Personen über 18 Jahre aus derallgemeinen Bevölkerung sowie 200 weitere (USA und China: 500)Meinungsführer im Alter von 25 bis 64 Jahren befragt. Für Deutschlandfand zusätzlich zwischen dem 11. und 26. Mai 2017 eineOnline-Erhebung mit 1.151 Befragten und zusätzlich 250 Bürgern ausNordrhein-Westfalen statt. Weitere InformationenPressekontakt Edelman.ergo:Yvonne Plenk, Senior Marketing ManagerTel.: +49 89 41301-840, E-Mail: yvonne.plenk@edelmanergo.comOriginal-Content von: Edelman Deutschland, übermittelt durch news aktuell