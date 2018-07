Sondertilgung: Schneller schuldenfrei

Hamburg (ots) - Viele Immobiliendarlehen bieten die Möglichkeiteiner Sondertilgung. In der Regel handelt es sich um 5 bis 10 Prozentder Darlehenssumme, die Kreditnehmer pro Jahr ohne Zinsaufschlag indie Finanzierung einbringen können. "Immer noch nehmen aber zu wenigHäuslebauer diese Möglichkeit wahr. Dabei verbirgt sich hier enormesEinsparpotential. Momentan lohnt sich diese Option dank des anhaltendniedrigen Zinsniveaus besonders", sagt Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Die Immobilie ist so viel schnellerabbezahlt und die Summe der Zinsen, die insgesamt gezahlt werdenmüssen, reduziert sich ebenfalls drastisch.Flexibel bleibenOft liegt die Zurückhaltung bei der Sondertilgung aber nicht nuran der Unwissenheit einiger Bauherren, sondern einfach daran, dasskeine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen oder diese für andereAnschaffungen oder Reisen ausgegeben werden. "Wer regelmäßig einenBonus oder Sonderzahlungen, wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, erhält,tut gut daran, diese zumindest teilweise als Sondertilgungeinzuplanen. Und wenn am Monatsende stets noch ein finanziellerPuffer übrig bleibt, sollte dieser möglichst diszipliniert zur Seitegelegt und nach einem Jahr ganz oder zumindest in Teilen zuSondertilgung genutzt werden", rät Scharfenorth. So bleibenKreditnehmer im Vergleich zu einer festen monatlichen Ratenerhöhungflexibel und können das Ersparte auch für andere, unvorhergesehenZwecke nutzen. Erbschaften oder Gewinne eignen sich natürlich auchhervorragend, kommen aber naturgemäß eher selten vor.Auch einmalige Zahlung lohnt sichSchon durch eine einzige, etwas größere Einzahlung lässt sich dieLaufzeit um ein paar Jahre reduzieren, wie das folgenderepräsentative Beispiel zeigt: Bei einer Kreditsumme von 200.000 Euro(Objektpreis 250.000), 10 Jahren Laufzeit, einem Zins von 1,10Prozent und 1 Prozent Tilgung, beträgt die Restschuld 178.621,67Euro. Das bedeutet eine Gesamtlaufzeit von 63 Jahren und 6 Monatenbei unveränderten Konditionen. Bereits bei einer einmaligenSondertilgung von 5 Prozent (10.000) Euro beträgt die Restschuld nurnoch 167.375,78 Euro und die Laufzeit noch 58 Jahre und 8 Monate,verkürzt sich also um fast 5 Jahre. Bei einer jährlichenSondertilgung von 2,5 Prozent (5.000 Euro) beläuft sich dieRestschuld nur noch auf 124.909,17 Euro und die Laufzeit reduziertsich auf 24 Jahre und 2 Monate. Wie sich individuell monatliche Ratenaus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichenFinanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen zusammensetzen, ermittelnInteressierte schnell und einfach mit dem Baufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail:wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell