Sondertilgung: Noch bis Ende des Jahres nutzen

Bei den meisten Verträgen für Immobilienkreditebesteht die Möglichkeit, eine sogenannte Sondertilgung zu leisten.Damit zahlen Kreditnehmer einmal pro Kalenderjahr ohne zusätzlicheZinsaufschläge einen gewissen Betrag zurück und mindern so dieKreditschuld. Die Höhe variiert und ist individuell im Vertraggeregelt. Meist liegt sie zwischen fünf und zehn Prozent derNettodarlehenssumme. Manchmal ist auch ein bestimmter Höchstbetrag,wie zum Beispiel 5.000 oder 10.000 Euro, vereinbart."Immobilienbesitzer sollten diese Chance unbedingt wahrnehmen, dasich so eine Menge Geld sparen lässt und das Objekt deutlichschneller abbezahlt ist", erklärt Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/).Insbesondere in Zeiten niedriger Zinsen stellt eine Sondertilgungim Rahmen des Immobiliendarlehens mehr denn je eine lohnendeInvestition dar. Grundsätzlich gilt zwar: Je früher diese vorgenommenwird, desto besser, aber auch am Jahresende macht es durchaus Sinn.Vielfach erhalten Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt auch ihrWeihnachtsgeld beziehungsweise ein 13. Monatsgehalt oder eine Prämie,einen Bonus oder andere Gratifikationen. "Wer dieses Geld - ganz oderzumindest teilweise - für die mögliche Sonderzahlung zur Rückzahlungdes Kredites nutzt, profitiert in mehrfacher Hinsicht", weißScharfenorth. Häuslebauer sind viel schneller schuldenfrei und sparenbis zum Ende der Laufzeit eine erhebliche Summe, wie das folgenderepräsentative Beispiel eindrucksvoll zeigt:Bei einer Kreditsumme von 250.000 Euro (Objektpreis 300.000), 10Jahren Laufzeit, einem Zins von 1,13 Prozent und 1 Prozent Tilgung,beträgt die Restschuld 223.545,93 Euro. Das bedeutet eineGesamtlaufzeit von 66 Jahren und 11 Monaten bei unverändertenKonditionen. Bei einer jährlichen Sondertilgung von 2,5 Prozent(6.250 Euro) beträgt die Restschuld nur noch 157.067,85 Euro und dieLaufzeit nur noch 24 Jahre und 3 Monate. Bei einer jährlichenSondertilgung von 5 Prozent (12.500 Euro) beläuft sich die Restschuldsogar bloß auf 90.589,77 Euro und die Laufzeit reduziert sich auf 15Jahre und zwei Monate. Wer dann noch die monatliche Tilgungbeispielsweise auf 3 Prozent erhöht, kommt in letzterem Fall auf eineRestschuld von lediglich 37.681,63 Euro und hat die Immobilie nach 11Jahren und 3 Monaten komplett abbezahlt."Leider machen Bauherren in der Praxis immer noch viel zu seltenvon der Möglichkeit zur Sondertilgung gebrauch. Dabei lohnt es sichunbedingt, diese bereits von Anfang an in die individuelleFinanzierung gedanklich mit einzuplanen", betont Stephan Scharfenorthabschließend.Wie monatliche Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung beiunterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzenausfallen, ermitteln Interessierte schnell und einfach mit demBaufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.