Sondersitzung des österreichischen Nationalrats zur Regierungskrise, Montag, 27. Mai 2019, ab 14.30 Uhr

Bonn (ots) - Nach dem Bruch der rechts-konservativen Koalition inÖsterreich soll eine Minderheitsregierung unter BundeskanzlerSebastian Kurz (ÖVP) die Amtsgeschäfte bis zur Neuwahl im Septemberführen. Ob diese Regierung bis dahin hält, ist aber offen. Derkonservative Regierungschef Kurz muss sich nach der Video-Affäre unddem Rücktritt aller FPÖ-Minister am Montag einem Misstrauensvotum imParlament stellen. Peter Pilz, Gründer der Liste "Jetzt", will denAntrag am Montag ins Parlament einbringen, anschließend diskutierendie Parteien darüber. Ein Ergebnis wird ab 16.00 Uhr erwartet.phoenix berichtet im Rahmen seiner aktuellen Sondersendung mit derWahlnachlese zur Europawahl ab etwa 14.30 Uhr von der Sondersitzungdes Nationalrates und zeigt das Ergebnis der Abstimmung live.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell