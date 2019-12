Sondersitzung des Verbandsausschusses des VdF NRW: Einladung zum Pressegespräch

Wuppertal (ots) - Am Samstag, 14.12.2019, beginnt um 9.30 Uhr in derGeschäftsstelle des Verbandes der Feuerwehren in NRW in Wuppertal, Windhukstraße80, eine Sondersitzung des VdF-NRW-Verbandsausschusses. Dazu sind Vertreteraller 54 Mitgliedsverbände aus den Kreisen und kreisfreien Städten inNordrhein-Westfalen eingeladen. In dieser Sitzung werden die aktuellenEntwicklungen in der momentanen Krise des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV)vorgestellt und über die Positionierung unseres Landesverbandes beraten. Auchder Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs, hat seineTeilnahme an dieser Sitzung zugesagt.Im Anschluss an die Sitzung des Verbandsausschusses wird ein Pressegesprächstattfinden, an dem auch DFV-Präsident Hartmut Ziebs teilnehmen wird. Hierfürgehen wir - ohne Verbindlichkeit, da abhängig vom Sitzungsverlauf - von ca. 12Uhr aus. Zu diesem Pressegespräch laden wir hiermit herzlich ein.Pressekontakt:Verband der Feuerwehren in NRW e.V.Windhukstraße 8042277 WuppertalChristoph SchönebornTelefon: +49 (01 70) 2 21 80 32E-Mail: christoph.schoeneborn@vdf.nrwhttp://www.vdf.nrwWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/78309/4468163OTS: Verband der Feuerwehren in NRW e. V.Original-Content von: Verband der Feuerwehren in NRW e. V., übermittelt durch news aktuell