Sondersendung zur Wahl in der Türkei, Sonntag, 24. Juni 2018, ab 15.30 Uhr

Bonn (ots) - Am 24. Juni finden in der Türkei Präsidentschafts-und Parlamentswahlen statt. phoenix berichtet ab 15.30 Uhr live überdie Wahl. Gemeinsam mit den Moderatoren Mareike Bokern und AlfredSchier ordnen die Politikwissenschaftlerin Dr. Magdalena Kirchner undder Journalist Baha Güngör das Geschehen im Studio ein. Diephoenix-Reporter Constanze Abratzky und Stefan Martens berichtenzudem von der Stimmung bei Gegnern und Anhängern der türkischenRegierung aus Berlin und Oberhausen.Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Abstimmung um mehr als einJahr vorgezogen. Bei der Wahl werden ein neues Parlament und einneuer Präsident bestimmt, der nach Inkrafttreten des neuenPräsidialsystems zugleich Regierungschef sein wird. So wird die Rolledes Staatsoberhauptes - im Fall einer Wiederwahl also Erdogan - nocheinmal deutlich gestärkt. Insgesamt sechs Kandidatinnen undKandidaten werben bei der Wahl um Stimmen. Dennoch scheint es nur umeine Frage zu gehen: Gewinnt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan imersten Wahlgang oder geht es in die Stichwahl?Die Wahlen finden zu einem schwierigen Zeitpunkt statt: Seit 2017herrscht der Ausnahmezustand, der der Opposition den Wahlkampf undden Medien die Berichterstattung erschwert. Gleichzeitig straucheltdie Wirtschaft, die türkische Lira verliert beinahe jeden Tag anWert. Gesellschaftlich ist die Türkei im Juni 2018 ein gespaltenesLand. Kann in einer solchen Situation ein fairer Wahlkampf geführtwerden? Welche Szenarien sind bei einem Wahlsieg der regierenden AKPund Erdogans zu erwarten? Sind die vorgezogenen Neuwahlen vielleichtsogar eine Chance für die türkische Republik? Diese und weitereFragen sollen in der Sendung rund um die Wahl beantwortet werden.