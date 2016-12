Sondersendung des deutsch- und türkischsprachigen Radiosenders: METROPOL FM zum Anschlag in Berlin mit türkischstämmigen Vereinen

Berlin (ots) - Berlin zeigt sich angesichts des schrecklichenEreignisses vom Montagabend bestürzt. Berichten zufolge wurden 48Menschen verletzt, 12 Menschen starben. Innenminister Thomas deMaizière bestätigte, dass es sich bei den Geschehnissen auf demWeihnachtsmarkt am Breitscheidplatz um einen terroristischen Anschlaghandelt.Eine Vielzahl führender türkischer Vereine nutzen METROPOL FM alsSprachrohr und bringen gemeinsam ihre tiefe Betroffenheit zumAusdruck.METROPOL FM ruft in einer Sondersendung zur Besonnenheit,Wachsamkeit gegen jegliche Art von Radikalisierung innerhalb derGesellschaft sowie einen starken Gemeinsinn auf. Die Betroffenheit inder deutschtürkischen Community war so stark, dass bereits umMitternacht live on Air eine gemeinsame Ansprache für diedeutschtürkische Bevölkerung realisiert wurde. METROPOL FM berichtetweiterhin stündlich über den letzten Stand der Ermittlungen.Im Rahmen der Sondersendung sprachen der Vorsitzende derTürkischen Gemeinde zu Berlin Bekir Yilmaz, der Vorsitzende derAlevitischen Gemeinde zu Berlin Halit Büyükgöl, der Vorsitzende derTürkisch-Deutschen Unternehmervereinigung Berlin-Brandenburg RemziKaplan, Vorstandsmitglied des Türkischen Bund in Berlin-BrandenburgSafter Cinar und der stellv. Vorsitzende des NetzwerksEuropäisch-Türkischer Unternehmen Hasan Babur sich gegen Terrorismusaus.#ichbinberliner, #jesuisberlin, #prayforberlinPressekontakt:Metropol FM GmbH & Co. KGErstes deutsch- und türkischsprachiges Radio in DeutschlandMarkgrafenstr. 11D-10969 BerlinFon: 030/ 217 970 12Fax: 030/ 217 970 20E-Mail: kleiner@metropolfm.deOriginal-Content von: Metropol FM GmbH & Co. KG Erstes deutsch- und t?rkischsprachiges Radio in Deutschland, übermittelt durch news aktuell