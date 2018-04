Mainz (ots) -Deutschland ist weltweit einer der größten Sondermüllimporteure -mehrere Millionen Tonnen dieser Abfälle werden jährlich nachDeutschland transportiert, dort verbrannt und endgelagert. Wiegefährlich sind diese Transporte? Am Sonntag, 8. April 2018, 15.10Uhr, beleuchtet "planet e." die "Sondermüllimporte - Deutschlandsgiftigstes Geschäft".Dirk Jansen, Geschäftsführer des BUND-LandesverbandsNordrhein-Westfalen, begibt sich für "planet e." auf Spurensuche:Wann sind die Importe von Sondermüll sinnvoll und wann einökologisches Problem? Sondermüll, der nicht recycelt werden kann,aber auch nicht hochtoxisch ist, wird thermisch verwertet. Bei demProzess bleiben zwei Rückstände übrig: Schlacken, die gereinigtwerden können, und hochgiftige Filterstäube. Dieser toxische Müllmuss dauerhaft eingelagert werden - und zwar unterirdisch. Ob dorteine sichere Einlagerung garantiert werden kann, ist umstritten.Die "planet e."-Doku von Jana Kischkat und Karlo Malmedieberichtet auch über einen der größten Giftmüllskandale inDeutschland: Ein Entsorgungsunternehmen im sächsischen Pohritzschsoll jahrelang vorgetäuscht haben, mit chemischen Prozessen giftigenMüll in harmlosen Abfall umwandeln zu können. Der Giftmüll soll zueinem großen Teil auf Altdeponien in Thüringen, Sachsen undSachsen-Anhalt verscharrt worden sein - und zum Teil noch heute dortlagern.Wie ein ökologisch sinnvoller Import und eine entsprechendeVerarbeitung von Sondermüll funktionieren kann, lässt sich imrheinland-pfälzischen Krautscheid beobachten. Dort wird Blei ausAutobatterien zurückgewonnen - zugleich sollen damit Länder wie Ghanaunterstützt werden, die keine Möglichkeit haben, wertvolle Metalle zurecyceln.https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell