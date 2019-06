Sonderausstellung / cats - von Säbelzahnkatzen und Stubentigern zur Kulturgeschichte der Katzen / 5. Juli 2019 - 12. Januar 2020 (FOTO)

Brandenburg an der Havel (ots) -Die Katze ist des Menschen beliebtestes Haustier. Eine Milliardevon Ihnen begleiten uns. In der Sonderausstellung "cats - vonSäbelzahnkatzen und Stubentigern. Zur Kulturgeschichte der Katzen" imArchäologischen Landesmuseum Brandenburg wird nun ein Blick zurück,auf die lange gemeinsame Beziehung von Katze und Mensch, geworfen.Ihren Anfang nimmt die Ausstellung mit den ausgestorbenenSäbelzahnkatzen, für viele Menschen Sinnbild eines der gefährlichstenRaubtiere überhaupt. Der sensationelle Knochenfund einerSäbelzahnkatze auf der Grabung Schöningen (Niedersachsen) beweist,dass die frühen Menschen aus der Altsteinzeit dieser Raubkatzetatsächlich noch vor 300.000 Jahren begegnet sind - Expertenbezweifelten dies bislang stark. Anhand der seltenen Fossilfundestellen sich den Wissenschaftlern jetzt viele Fragen - beispielsweisewie die etwa 200 Kilo schweren Tiere aussahen, wie sie lebten, wiesie jagten. Haben die Säbelzahnkatzen mit unseren Vorfahren um Beutegekämpft, gingen sie sich aus dem Weg oder standen sie sogar aufderen Speiseplan? Sie bestechen durch ihre unvergleichliche Eleganz.Legten Sie damit in uns schon vor Jahrtausenden den Grundstein fürdie besondere Stellung der Katzen?Über noch heute lebende Großkatzen schlägt die Ausstellung einenBogen zur wechselvollen Geschichte unseres liebsten Begleiters.Unterschiedlichste Exponate bezeugt die religiöse Verehrung,Zuneigung aber auch Unwissenheit und Hass gegenüber Katzen von dervon der Antike bis in die Gegenwart. Die Besucher der Ausstellungkönnen Fossilien von Säbelzahnkatzen sowohl der Region, als auch ganzEuropa erkunden. Das weltweit einzige aufgebaute Skelett einereuropäischen Säbelzahnkatze ist ebenso wie die Vielfalt der heutigenwilden Katzenwelt zu bestaunen. Mutige Besucher können dem lebensechtnachgebauten Modell direkt in die Augen schauen.Interaktionsstationen laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.Erleben Sie wahre Verehrung von Katzen in Form altägyptischer Mumien,abergläubische Katzenverfolgung im Mittelalter und wie wir unsere"Stubentiger" von heute verstehen.Die tierisch lebensnahen Illustrationen des Künstlers MauritioAnton vermitteln zudem ein beeindruckendes Bild ausgestorbenerRaubkatzen.Für Vertreter der Presse:Das Archäologische Landesmuseum Brandenburg lädt ein zum geführtenPresserundgang durch die Sonderausstellung "cats - vonSäbelzahnkatzen und Stubentigern zur Kulturgeschichte der Katzen" amDonnerstag, 04. Juli, 16.30 Uhr.Hierzu bitten wir Sie sich unterpresse@landesmuseum-brandenburg.de anzumelden.Im Vorfeld bzw. im Anschluss an den Rundgang besteht dieMöglichkeit, Interviews mit dem Kurator der Ausstellung zu führen.Danach laden wir Sie recht herzlich ein, an der Vernissage ab 18.30Uhr teilzunehmen.Am 05.07.2019 und am 26.07.2019 wird es jeweils um 14 UhrKuratoren-Führungen mit Dr. Felix Hillgruber durch dieSonderausstellung geben. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird umAnmeldung erbeten über:03381 / 410 4112Eintritt 5 EUR, erm. 3,50 EUR, keine FührungsgebührAm 07.08.2019 um 18.30 Uhr lädt das Archäologische LandesmuseumBrandenburg im Rahmen der Sonderausstellung zu einem Themenvortragein:"Säbelzahn und Stubenhocker. Die Katze im archäologischen Befund",Dr. Susanne Hanik, ArchäozoologinEintritt freiEine Sonderausstellung der paläon GmbH, Forschungs- undErlebniszentrum Schöninger Speere in Kooperation mit demBrandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und ArchäologischenLandesmuseum.Eine Sonderausstellung im Archäologischen Landesmuseum BrandenburgNeustädtische Heidestraße 2814776 Brandenburg Havelwww.landesmuseum-brandenburg.deÖffnungszeiten:Di. - So. jeweils von 10.00 Uhr - 17.00 UhrEintrittspreise:Erwachsene 5 EUR, Ermäßigt 3,50 EUR, Familien 10 EUR,(Kinder unter 10 Jahren frei)Pressekontakt:Michael Schneider M.A.Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - MarketingBrandenburgisches Landesamt für Denkmalpflegeund Archäologisches Landesmuseum (BLDAM)Dezernat Archäologisches LandesmuseumArchäologisches Landesmuseum BrandenburgNeustädtische Heidestr. 28 (Paulikloster)14776 Brandenburg an der HavelTel. 03381-4104118Fax 03381-4104119E-Mail: presse@landesmuseum-brandenburg.dewww.landesmuseum-brandenburg.deOriginal-Content von: Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, übermittelt durch news aktuell