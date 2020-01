Vaduz (ots) - Zhang Ding (1917-2010), auch bekannt als Tashan, geboren inHeishan, Liaoning, China, studierte traditionelle chinesische Kunst in derSchule für Kunst in Beijing (Guohua). Er ging 1936 nach Nanjing und 1938 nachYan'an.Zwischen 1951 und 1956 als Verantwortlicher des Chinesischen Pavillons in vieleninternationalen Messen war Zhang Ding im Jahr 1956 der erste chinesische Maler,der Pablo Picasso bei Nizza traf und mit ihm Geschenke austauschte. Mit ihmstartete der künstlerische Austausch zwischen China und westlicher modernerKunst. Zhang Ding's Pseudonym ist "Anderer Berg", was so viel wie Nostalgie fürseine Heimatstadt und von westlicher Malkunst zu lernen bedeutet. Nachdem erviel vom Picasso's künstlerischen Wesen aufgenommen hatte, verband Zhang Dingkühn Tradition und Moderne, Ost und West, und wurde "Picasso plus Stadttempel"genannt und führte in dieser neuen Richtung seinen Unterricht fort.Zhang Ding entwarf auch die Gründungsbriefmarken und ersten Briefmarken derVolksrepublik China. Seitdem schuf er ein Dutzend von Briefmarken. DieseBriefmarken nehmen Elemente des chinesischen Volks auf, um eine perfektepolitische und künstlerische Vereinigung zu erreichen. In der Ansicht von ZhangDing's ist "Volk" nicht das gleiche wie "Nation", aber die führende Quelle führtzum "Modernen".Zhang Ding war Pionier für Kunsterziehung und der Begründer desZeichenkunstunterrichts in China. Nach der Gründung der Volksrepublik China ,war Zhang Ding als China's Chefkunstdesigner federführend oder beteiligte sichan der Fertigstellung vieler wichtiger Kunstdesigns von China's nationalenAuftreten wie das Logo der Volksrepublik China und das Logo der nationalenpolitischen Vereinigung.1957 sowie während der Kulturrevolution wurde er als "Rechter" verurteilt und1978 rehabilitiert. Bis im hohen Alter war er als hochverehrter Künstlerschaffend tätig und verstarb 2010. Zhang Ding war vielseitig und kenntnisreich.Während seiner fast 80jährigen künstlerischen Schaffensperiode setzte er sichmit einem weiten Spektrum an Möglichkeiten auseinander. Er war ein grosserKünstler, der bedeutende Leistungen in verschiedenen historischen Phasen undunterschiedlichen Kunstkategorien erreichte. Er war ein Künstler, der nicht nureng mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts und dem nationalen Schicksalverbunden war, sondern der sich auch zwischen Rettung und Revolution, zwischenOst und West, zwischen modern und traditionell, zwischen Literati und Volk,zwischen Malerei und Zeichnung, zwischen Stadt und Land bewegte. Er ist bekanntfür die Überführung der Chinesischen Kunst in das 20. Jahrhundert.Er ist ein moderner chinesischer Künstler und Lehrer sowie Professor derTsinghua Universität und Dekan der ehemaligen Zentralakademie für Kunst undKunsthandwerk. Er diente als Generalsekretär und Generaldirektor derChinesischen Künstlervereinigung, als Direktor des Wandmalereikommittees derChinesischen Künstlervereinigung, als stellvertretender Vorsitzender derChinesischen Kunst- und Kunsthandwerk-Vereinigung, als Mitglied der ChinesischenNationalakademie für Malerei und als Vorsitzender der Huang BinhongForschungsvereinigung von China.Um an 70 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Liechtenstein und China zuerinnern und tieferes Verständnis für kulturellen Austausch und Freundschaftzwischen den beiden Ländern zu fördern, geht diese Ausstellung von Zhang Ding'spersönlichen historischen Wegen und revolutionären Schöpfungen aus, um demBesucher und der Besucherin das Erbe und die Entwicklung der ChinesischenKunstkultur zu zeigen.Pressebilder erhältlich auf: http://www.landesmuseum.li/medieninfo/Pressekontakt:Liechtensteinisches LandesmuseumProf. Dr. Rainer VollkommerDirektorStädtle 43, Postfach 12169490 VaduzFürstentum LiechtensteinTelefon: +423 239 68 20E-Mail: info@landesmuseum.liwww.landesmuseum.liWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104020/4498645OTS: Liechtensteinisches LandesmuseumOriginal-Content von: Liechtensteinisches Landesmuseum, übermittelt durch news aktuell