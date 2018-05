Sonderausstellung 30 JAHRE NEUE SAMMLUNG im Oberhausmuseum Passau

Passau (ots) - Malerei - Grafik - Fotografie - ObjektDie Ausstellung 30 JAHRE NEUE SAMMLUNG präsentiert bisher nichtgezeigte Werke der städtischen Sammlung zur Gegenwartskunst. In einemRückblick wird in der NEUEN GALERIE im Oberhausmuseum mit über 150ausgewählten Exponaten die Entwicklung des regionalen Kunstgeschehensdargestellt.KUNST UND GESELLSCHAFT - 68ER-REVOLUTIONUnter dem Einfluss der 68er-Bewegung entwickelte sich in Passaueine kritische, gegen das Establishment agierende Kunst- undKulturszene. Die Protagonisten der Passauer Künstlerschaft werdenerstmals in einer gemeinsamen Werkschau vorgestellt: RudolfKlaffenböck, Karl Schleinkofer, Pia Mühlbauer, Dietmar Malich, Joergvon Manz, Hans Fischer, Horst Stauber, Franz Stanislaus Mrkvicka,Georg Weiß, Herbert Volmer, Manfred Bock, Helmut Zimmermann, GernotPlitz, Alois Jurkowitsch und Rudolf Huber-Wilkoff. Die Rückschau gibtauch Einblicke in die seit den 80er-Jahren in der Passauer Höllgasseangesiedelten Ateliers und Künstlergruppierungen: AR83GE,PRODUZENTENGALERIE, AGON, Rauchzeichen, Waldkult, Galerie GaborPavluk und Eva Priller. Das Ziel, die regionale Künstlerschaft ineiner eigenen Sektion des Bundesverbandes Bildender Künstlerzusammenzuschließen, wurde 1986 mit der Gründung des BBK Niederbayerndurch Hubert Huber erreicht.ÖSTERREICHISCHE AVANTGARDEDie GALERIE AM STEINWEG (Horst Stauber/Christa Schuhbach) warDreh- und Angelpunkt für Kontakte zu österreichischen Künstlern. Mitder Jubiläumsmappe zum 65. Geburtstag von Otto Breicha (RupertinumSalzburg) werden wichtige Vertreter der österreichischen Avantgardevorgestellt: Franz Blaas, Erwin Bohatsch, Wolfgang Böhm, GunterDamisch, Alfred Hrdlicka, Hermann Nitsch, Peter Pongratz, ArnulfRainer, Erwin Reiter, Alois Riedl.KUNSTFÖRDERUNG UND SPONSORINGDie NEUE SAMMLUNG der Stadt Passau beinhaltet zahlreicheExponate, welche die Förderung der regionalen Künstlerschaft durchkulturelle Einrichtungen markieren. Aus dem vielschichtigen Fundusder Kulturstiftung der ZF Passau GmbH werden großformatige Arbeitenvon Franz Stanislaus Mrkvicka, Rudolf Klaffenböck, Karl Schleinkofer,H.P. Zimmer präsentiert Bild- und Objektankäufe von Ausstellungen desmitglied-starken KUNSTVEREINS PASSAU e.V. und dem stadteigenenKULTURMODELL BRÄUGASSE (KUMO) verweisen auf die Bedeutung dieserEinrichtungen als Kunst-förderer. Von besonderem Interesse sindArbeiten von KünstlerInnen aus dem Nachlassbestand der erstenARTOTHEK OSTBAYERNS e.V. (1991-2010) im KUMO, welche auf Initiativevon Christina Macht gegründet wurde.KUNST ZUM ANFASSEN UND ENTDECKENUnter dem Motto "Kunst zum Anfassen" bietet die Ausstellung einendirekten Umgang mit der Kunst. Die Besucher dürfen grafische Blätteraus der Druckwerkstatt des KUMO (Waltraud Danzig) selbst in die Handnehmen und für sich taktil erschließen. Mittels Audio-Guide könnendie Besucher die Ausstellung aus der Perspektive von Jugendlichen desWilhelm-Diess-Gymnasiums Pocking (Dr. Arno Scherling, Kunsterziehung)entdecken.JUNGE KUNSTEine Auswahl von aktuellen Ankäufen der Künstler Stefan Meisl,Sebastian Fürst, Verena Schönhofer durch die Stiftung von Marie LuiseRumpf-Fresenius (1923-1990) zeigt, wie wichtig private Sponsoren fürdie Unterstützung junger Künstler auch in Zukunft sind - Niemalsstehen bleiben!Ausstellungslaufzeit: 12.5. - 15.11.2018Bildmaterial zum kostenfreien Download unter http://ots.de/fMr5AePressekontakt:Eva ZwirnerMarketing & ÖffentlichkeitsarbeitOberhausmuseum PassauOberhaus 125, 94034 Passau+49 851 396820eva.zwirner@passau.dewww.oberhausmuseum.deOriginal-Content von: Oberhausmuseum Passau, übermittelt durch news aktuell