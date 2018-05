Hamburg (ots) -Ein Großteil der EU-Unternehmen verbindet mit der neueneuropäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) noch mehrDatensicherheit im Forderungsmanagement / Unternehmen registrierenvor allem im administrativen und personellen Bereich Mehraufwand /Deutsche Unternehmen sehen sich insbesondere gestiegenenDokumentationspflichten ausgesetzt / Mehr als zehn Prozent derEU-Unternehmen kennen die DSGVO nichtEuropas Unternehmen stehen der EU-Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO) trotz Mehraufwand positiv gegenüber. Denn über zwei Drittel(69 Prozent) aller europäischen Unternehmen, welche die neueVerordnung als relevant einschätzen, profitieren von höhererDatensicherheit im Forderungsmanagement. Das gilt insbesondere fürspanische und dänische Unternehmen (jeweils 78 Prozent), inDeutschland liegt der Anteil hingegen bei 71 Prozent. Hier sehen sichdie Unternehmen vor allem einem Anstieg der Dokumentationspflichtenausgesetzt (79 Prozent). Zu diesen Ergebnissen kommt eineSonderanalyse der EOS Gruppe über die Auswirkungen der neuenVerordnung in Europa, die in 15 europäischen Ländern mit 3.000Unternehmen durchgeführt wurde. Die Analyse ist Teil der von demunabhängigen Marktforschungsinstitut Kantar TNS durchgeführten EOSStudie "Europäische Zahlungsgewohnheiten" 2018.DSGVO: Nur etwas mehr als die Hälfte der EU-Unternehmen hält siefür relevant"Die Sonderanalyse zeigt, wie wichtig Datensicherheit undDatenschutz für Europas Unternehmen sind", erklärt Kirsten Pedd,Chief Compliance Officer und Chef-Syndika der EOS Gruppe Deutschland."Allerdings gibt es nach wie vor Unternehmen, die die DSGVO gar nichtkennen. Hier besteht die Gefahr, dass die Verordnung auf die leichteSchulter genommen wird." Die EOS Analyse zeigt, dass 11 Prozent derbefragten EU-Unternehmen die DSGVO bislang nicht kennen. Ein Viertelder befragten Unternehmen (25 Prozent) kennt die Verordnung zwar,hält sie für das eigene Geschäft aber wenig bis gar nicht relevant.Nur etwas mehr als die Hälfte (57 Prozent) der befragten Unternehmenhält die neue Verordnung für relevant.Europaweit: Mehraufwand vor allem im administrativen undpersonellen BereichDie 57 Prozent der EU-Unternehmen, die die DSGVO für sich alsrelevant erkannt haben, berichten auch über entstehenden Mehraufwand.Das betrifft vor allem die Administration: Neben einem Anstieg derDokumentationspflicht verzeichnen rund zwei Drittel der Unternehmendurch die Umsetzung der Verordnung mehr Bürokratie (69 Prozent) sowieeinen Anstieg der Informationspflicht (65 Prozent). Mehr als dieHälfte der Unternehmen hat zudem einen erhöhten Personalaufwand (55Prozent). Insgesamt 26 Prozent der Unternehmen geben sogar an, dassdie DSGVO ihr Geschäftsmodell gefährden könnte.Forderungsmanagement: Unternehmen gut vorbereitet"Obwohl sich die meisten Experten für Forderungsmanagement auchauf einen möglichen Mehraufwand einstellen, verbinden sie mit derDSGVO eindeutig mehr Datensicherheit und Datenschutz", zieht KirstenPedd Bilanz. "Mit diesem klaren Bewusstsein sind die Unternehmen aufdie Umsetzung der Verordnung gut vorbereitet."DSGVO: Ab dem 25. Mai für alle EU-Unternehmen gültigDie DSGVO ist eine Verordnung der Europäischen Union, die privateUnternehmen und öffentliche Stellen betrifft. Die Verordnung giltbereits seit dem 25. Mai 2016; ab dem 25. Mai 2018 müssen sie alleEU-Länder umsetzen. Ziel der Verordnung ist es, den Schutzpersonenbezogener Daten innerhalb der EU sicherzustellen und denfreien Datenverkehr innerhalb des EU-Binnenmarkts zu gewährleisten.Zur EOS Studie: "Europäische Zahlungsgewohnheiten"Gemeinsam mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Kantar TNS(ehemals TNS Infratest) befragte EOS im Frühjahr 2018 3.400Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz vonmindestens 5 Mio. EURO in 17 Ländern zu den dortigenZahlungsgewohnheiten, zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landessowie zu den Themen Risiko- und Forderungsmanagement. Die hierdargestellten Ergebnisse sind Teil einer Sonderanalyse der Befragungvon 3.000 Unternehmen aus den 15 EU-Ländern Deutschland,Großbritannien, Spanien, Frankreich, Belgien, Dänemark, Rumänien,Tschechien, Kroatien, Ungarn, Bulgarien, Slowakei, Slowenien, Polenund Griechenland.Die EOS GruppeDie EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbietervon individuellen Finanzdienstleistungen. Den Schwerpunkt bildet dasForderungsmanagement. Im Kern stehen dabei drei Geschäftsfelder:Treuhandinkasso, Forderungskauf und Business Process Outsourcing. Mitrund 7.000 Mitarbeitern bietet EOS seinen rund 20.000 Kunden in 26Ländern der Welt mit mehr als 55 Tochterunternehmen finanzielleSicherheit durch maßgeschneiderte Services im B2C- und B2B-Bereichan. In einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügtdie EOS Gruppe über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchensind Banken, Versorgungsunternehmen, der Telekommunikationsmarkt, dieÖffentliche Hand, der Immobiliensektor, Distanzhandel sowieE-Commerce.Weitere Informationen: www.eos-solutions.com.