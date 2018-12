Sonata Software unterzeichnet endgültige Vereinbarung für den Erwerb von Microsoft Dynamics 365-Außendienstpartner Sopris Systems

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Zweite strategische Investition innerhalb einer Woche sollFührungsposition für das globale Dynamics 365-Geschäft sichernSonata Software, der führende globale Anbieter vonIT-Software-Diensten und -Lösungen, kündigte die Unterzeichnung einerendgültigen Vereinbarung für den Erwerb des in den USA ansässigenUnternehmens Sopris Systems an.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/654282/Sonata_Software_Logo.jpg )Sopris Systems ist ein Unternehmenspartner von Microsoft Dynamics365, der vorrangig projektzentrierte und Field Service-Unternehmenbei der Verbesserung ihres Geschäftsverlaufs unterstützt.Sopris spezialisiert sich auf Enterprise Resource Planning (ERP),Customer Relationship Managment (CRM), mobilen Außendienst,Enterprise Asset Management (EAM) und professionelleService-Automatisierung. Unternehmensberatung, ein dedizierterSupport und Microsoft Dynamics stellen allesamt robuste Lösungen dar,auf die Kunden von Sopris zurückgreifen können, um profitablereGeschäfte zu gewinnen, hochwertigere Projekte umzusetzen und dieunternehmensweite Leistung zu steigern.Sonata Software meldete vergangene Woche die Übernahme des inBrisbane (Australien) ansässigen Partners Scalable Data Systems, einführender Anbieter von Dynamics 365-Lösungen auf dem australischenMarkt und CTRM-Produkten im Rohstoffhandel für Dynamics-Kundenweltweit.Die Übernahme von Sopris reflektiert Sonatas strategische Absicht,in Microsoft-Technologien zu investieren, insbesondere in MicrosoftDynamics 365 - die rasant wachsende bevorzugte Plattform vonUnternehmen, die eine digitale Transformation wünschen.Bislang konzentrierte sich Sonata Software auf seine Rolle alsbevorzugter Partner für die digitale Transformation von Kunden ausder Einzelhandels-, Distributions-, Fertigungs- und Reisebranche. Fürseine Initiativen zur digitalen Transformation setzt das Unternehmenv.a. auf seine einzigartige Platformation[TM]-Methodologie, seinedigitalen End-to-End-Plattformen und seine Ausrichtung alsstrategischer Partner für Microsoft.Die Übernahme wird Sonata im Hinblick auf Dynamics eine größerePräsenz in den USA verschaffen sowie seine Dynamics 365-Kompetenzenausbauen, was Sonata zu einem der weltweit stärksten und größtenDynamics 365-Partner macht, der sich durch Dienstleistungstiefe sowieVielfalt von Branchen und IP auszeichnet.In der Vergangenheit konnte das Unternehmen bereits ein Portfolioan IP erwerben bzw. aufbauen, das auf den vier Leitprinzipien vonOffenheit, Vernetztheit, Intelligenz und Skalierbarkeit fußt. NebenScalable Data Systems übernahm Sonata kürzlich drei weitereUnternehmen, darunter die Reiseplattform Rezopia, die PlattformHalosys Unified Mobility Enablement und IBIS Inc., der in Atlantaansässige Microsoft Dynamics-Partner, der das Angebots-Portfolio vonSonata durch die Plattform-IP Modern Distribution ergänzte sowieSonata stärkere Präsenz in den USA verschaffte.Srikar Reddy, MD und CEO von Sonata Software, kommentierte dieÜbernahme mit den Worten: "Sopris schöpft für Sonata im Hinblick aufMicrosoft Dynamics 365-Kompetenzen und entsprechende Ressourcengroßen Wert. Dies bedeutet nicht nur eine Erweiterung unsererMöglichkeiten in der Außendienstbranche, sondern stellt auch einengroßen Anreiz für Sonatas Strategie dar, zum globalen Marktführer imMicrosoft Dynamics 365-Partnerökosystem mit branchenübergreifendenIPs zu werden. Darüber hinaus wird uns hierdurch eine hervorragendeMöglichkeit geboten, unsere Präsenz in den USA auszubauen sowie neueBranchen zu erschließen. Sopris genießt für seine Fähigkeit, komplexeDynamics-Projekte zu verkaufen bzw. diese umzusetzen hohes Ansehen."Laura Pfohl, CEO, und Matt Pfohl, Mitgründer von Sopris Systems,kommentierten: "Dem Team von Sonata beitreten zu dürfen, birgtwundervolle Möglichkeiten für uns bei Sopris, insbesondere angesichtsSonatas geografischer Reichweite sowie der Tiefe und Breite seinerTechnologien, einschließlich des erstklassigen Status von Sonata alsein globaler Dynamics 365-Partner. Außerdem sind wir von dem besserenZugang zu Innovation, der finanzielle Stärke sowie den größerenMöglichkeiten, die uns geboten werden, begeistert und freuen uns,unseren Kunden Sonatas Platformation[TM]-Methodologie vorstellen zudürfen."Informationen zu Sonata:Sonata ist ein globales Technologieunternehmen, das erfolgreicheplattformbasierte Initiativen zur digitalen Transformation für denEnterprise-Sektor ermöglicht, um Unternehmen zu schaffen, dievernetzt, offen, intelligent und skalierbar sind. DiePlatformation(TM)-Methodologie von Sonata vereint Branchenexpertise,Plattformen mit technologischer Exzellenz, Innovation durch Designund Modelle für strategisches Engagement, um Kunden einenlangfristigen, nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Weltweit führendeUnternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Vertrieb, Reisebranche undSoftwareindustrie vertrauen auf das Lösungsportfolio von Sonata, daseigene digitale Plattformen wie Brick & Click Retail Platform©,Modern Distribution Platform© , Rezopia Digital Travel Platform©,RAPID DevOps Platform© und Halosys Mobility Platform© sowieBest-in-Class-Fähigkeiten auf ISV-Digitaltechnologieplattformen wieMicrosoft Dynamics 365, Microsoft Azure, SAP Hybris, CloudEngineering und Managed Services und neue digitale Anwendungen wieIoT, Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Robotic ProcessAutomation, Chatbots, Blockchain und Cyber-Sicherheit umfasst. Die Mitarbeiter von Sonata und Sonatas Systeme sind darauf ausgerichtet, Vordenkerposition, Kundenengagement und exzellente Umsetzung zusammenzuführen, um Business durch Technologie zu verbessern.