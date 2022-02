Sonata Software und Microsoft arbeiten gemeinsam an der Einführung von „Microsoft Cloud for Retail"

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Das Angebot für den Einzelhandel wird weiter gestärktSonata Software, ein weltweit tätiges Unternehmen für IT-Services und Technologielösungen, arbeitet mit Microsoft bei der Einführung von „Microsoft Cloud for Retail" zusammen und stärkt damit seine Angebote für die Einzelhandelsbranche weiter.Seit über drei Jahrzehnten ist Sonata Software ein Partner von Microsoft, der qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage von Microsoft-Diensten anbietet. Die Zusammenarbeit an „Microsoft Cloud for Retail" dürfte diese Beziehung weiter stärken.Sonata Software liefert seit Jahren weltweit hochwertige Lösungen für Einzelhändler, die auf einem tiefen Verständnis der Einzelhandelsmärkte und der Bedürfnisse von Einzelhändlern basieren und erstklassige IPs, interne Migrations- und Modernisierungstools, starke Engineering-Services, die alle von Platformation™, dem einzigartigen Framework für die digitale Transformation, unterstützt werden, nutzen. Sonata Connected Retail bietet personalisierte, intelligente und anpassungsfähige Lösungen, die es Einzelhändlern ermöglichen, das in ihrem Unternehmen vorhandene Potenzial zu erschließen und mit sich wandelnden Marktlandschaften umzugehen.„Sonata Connected Retail steht für erstklassige Omnichannel-Erlebnisse für Einzelhandelskunden und hilft ihnen dabei, personalisierte Einkaufserlebnisse für ihre Kunden in physischen und digitalen Welten zu schaffen. Die Partnerschaft mit Microsoft Cloud for Retail wird unsere Fähigkeiten weiter verbessern, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung von Daten, der Verbesserung des Einkaufserlebnisses, dem Aufbau nachhaltiger Echtzeit-Lieferketten und der Stärkung der Mitarbeiter im Geschäft liegt,"erklärte Rajsekhar Datta Roy, Leiter für BizApps und Industry Platforms bei Sonata Software.Robbee Minicola, Senior Director, Partner Strategy, WW Retail & Consumer Goods Industries bei Microsoft, fügte hinzu: „Sonata und Microsoft haben eine langjährige Beziehung, und gemeinsam werden wir Lösungen liefern, die es Einzelhändlern ermöglichen, Resilienz aufzubauen und jetzt und auch in Zukunft zu wachsen."Kunden finden die Sonata Connected Retail-Lösung über Microsoft AppSource (https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365-for-operations/sonata-software-ltd.6f10533c-c49e-473c-8e1b-033d97a80cc5?tab=Overview).Sonata Software ist ein Microsoft Gold Partner, der für seine Expertise bei der Bereitstellung höchster Servicequalität auf dem Microsoft-Stack anerkannt ist. Sonata ist Mitglied des Microsoft Inner Circle for Business Applications und wurde 2021 von Microsoft zum Partner des Jahres für Biz Apps in der Region Indien ernannt. Sonata verfügt auch über eine Reihe von fortgeschrittenen Spezialisierungen von Microsoft.Informationen zu Sonata Software (https://www.sonata-software.com/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jggPressekontakt:Nandita Venkatesh,Sonata Software Limited,Tel.: +91 80 67781999,Nandita.v@sonata-software.com,CIN- L72200MH1994PLC082110,A.P.S. Trust Building,Bull Temple Road,N.R. Colony,Bangalore 560019,IndienOriginal-Content von: Sonata Software Ltd., übermittelt durch news aktuell